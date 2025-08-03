انت الان تتابع خبر اليك ميزة لمنع إزعاجات الهاتف في العطلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - إذا كان الجواب "نعم"، فكر إذًا في إعداد وضع إجازة مخصص يحول معظم المتصلين إلى البريد الصوتي ويكتم إشعارات التطبيقات غير المهمة، مع السماح في الوقت نفسه بوصول المكالمات والرسائل من أشخاص محددين، بالإضافة إلى التنبيهات من تطبيقات محددة.

وما عليك سوى إعداد وضع الإجازة مرة واحدة، ثم تشغيله عند اللزوم. وإليك الطريقة.

وضع جديد مخصص

تهدف ميزة التركيز من "أبل" إلى الحد من عوامل التشتيت على أجهزة "آيفون" و"آيباد" و"ماك" و"ساعة أبل" و"سماعة فيجن برو" لتتمكن من التركيز.

فإلى جانب إعداد "عدم الإزعاج"، الذي يحجب معظم عوامل التشتيت بنقرة واحدة، يوفر وضع التركيز أوضاعًا أخرى معدّة مسبقًا، أو يمكنك إنشاء وضعك الخاص.

وللقيام بذلك على جهاز آيفون أو آيباد، انقر على أيقونة الإعدادات، ثم مرر للأسفل واختر "التركيز" من القائمة.

وعلى شاشة التركيز، انقر على زر "+" في الزاوية العلوية اليمنى واختر "مخصص" من القائمة.

وفي الشاشة التالية، يمكنك تسمية وضعك المخصص مثل "عطلة" واختيار رمز ولون له.

وعند النقر على زر "التالي" أسفل الشاشة، ستظهر لك قائمة بالخيارات المتاحة لوضعك الجديد. انقر على زر "تخصيص" للمتابعة.

وفي الشاشة التالية، حدد الأشخاص الذين يمكنهم الاتصال بك والتطبيقات المسموح لها بإرسال إشعارات عندما يكون هاتفك في وضع "عطلة".

وإذا كنت ترغب في تمكين أقاربك وبعض الأشخاص من الوصول إليك، أضفهم إلى القائمة.

وبالمثل، حدد التطبيقات التي يمكنها إرسال إشعارات إليك.

وكذلك، يمكنك اختيار مظهر مخصص لشاشة هاتفك عندما تكون في وضع "عطلة"، وضبط جدول زمني لتفعيل الوضع تلقائيًا في وقت أو موقع محدد.

كما يمكن تفعيل وضع "عطلة" يدويًا من مركز التحكم أو عن طريق طلب تفعيله أو إيقافه من مساعد سيري.

