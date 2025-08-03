تكنولوجيا: تسريبات تكشف Oppo Find X9 كجهاز رائد بنظام أندرويد خام مع ترقية كبيرة في البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُتوقع أن يرث هاتف Oppo Find X9 حجم الشاشة المتوسط تقريبًا بحجم 6.59 بوصة من سلفه المباشر، مع تحسينات ملحوظة في جودة العرض.

فمن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة OLED من نوع Real RGB توفر دقة ألوان أفضل، وحواف أرق بفضل تقنية LIPO المتقدمة التي يُشاع أنها ستُستخدم أيضًا في سلسلة Xiaomi 16 المنافسة.

ومن المرجح أن يدعم الشاشة معالج MediaTek Dimensity 9500 المطور، بالإضافة إلى مستشعر بصمة إصبع بالموجات فوق الصوتية الذي كان حصريًا حتى الآن لهاتف Find X8 Ultra الرائد.

كما يُتوقع أن يتضمن Find X9 تقنية الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، وهي ميزة كانت متوفرة بالفعل في هاتف X8.

وكان هاتف X8 قد جاء مزودًا ببطارية بسعة 5630 ملي أمبير، والتي كانت ترقية كبيرة عند إطلاقه في أواخر 2024، لكنها أصبحت أقل تنافسية خلال 2025 أمام هواتف مثل iQoo Z10 Turbo وOnePlus Ace 5 Pro، وحتى هاتف Oppo K13 Turbo متوسط الفئة الجديد.

حاليًا، تؤكد التسريبات من المصدر الموثوق Digital Chat Station أن سلسلة Find X ستعتمد بطاريات بسعة كبيرة تبلغ 7000 ملي أمبير أو أكثر، ما يعني أن Find X9 سيحصل على ترقية كبيرة في البطارية ليواكب هذه المعايير.

بالتالي، سيأتي الإصدار الأساسي من Find X9 مع معظم المميزات الرئيسية لنظيره الأكبر Pro، وربما مع شهادة مقاومة للماء والغبار IP68/69، ولكن دون الكاميرا التليفوتوغرافية الجديدة بدقة 200 ميجابكسل.

