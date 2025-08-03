تكنولوجيا: جوجل تعيد تسمية معظم أصوات Gemini-Assistant الجديدة لأجهزة Nest

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر يونيو الماضي، قدمت جوجل ثلاث أصوات جديدة ضمن تحديث Gemini-Assistant لأجهزة Nest Mini وNest Audio. وقبل الإطلاق، أعادت جوجل تسمية معظم هذه الأصوات، مع الاحتفاظ بنفس الخصائص الصوتية.

شارك المستخدمون في برنامج المعاينة العامة أسماء الأصوات القديمة والجديدة، حيث تغيّرت أسماء ستة من أصل عشرة أصوات، مع استمرار الطابع النباتي للأسماء، مثل استبدال “Ivy” بـ “Violet” لأسباب دلالية، و”Verbena” بـ “Magnolia” لتكون أكثر شيوعًا. كما تم تعديل وصف صوت “Fern” من “مشرق” إلى “دافئ”، رغم أن الأصوات تبدو متشابهة.

يأتي هذا التغيير في ظل استعداد جوجل لإطلاق تحسينات كبيرة على مساعدها الصوتي، عبر اعتماد نظام Gemini القائم على الذكاء الاصطناعي، ما قد يؤدي إلى اختفاء علامة “Google Assistant” تدريجيًا، خاصة مع توجيه Gemini لأجهزة Google TV بدلاً من تطوير مساعد جوجل نفسه.

ومن المتوقع أن تطلق جوجل هذه التحديثات في الخريف بعد فترة اختبار عامة بدأت العام الماضي.

المصدر