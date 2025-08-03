تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف أن كاميرا Vivo X300 قد تصل إلى دقة 200 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا كنت من محبي الهواتف الموجهة لعشاق التصوير، فبالتأكيد سمعت عن سلسلة Vivo X. فكل عام، تقدّم الشركة الصينية واحدة من أقوى الهواتف المخصصة للتصوير الفوتوغرافي، وكان Vivo X200 خير مثال على ذلك.

والآن، تشير أحدث التسريبات إلى أن الجيل القادم قيد التطوير بالفعل، مع تفاصيل جديدة حول ترقية محتملة للكاميرا الرئيسية في الإصدار الأساسي Vivo X300، حيث قد يأتي بعدسة بدقة 200 ميجابكسل.

ويبدو أن أحد أبرز مجالات التحسين في هذا الهاتف سيكون حجم مستشعر الكاميرا الرئيسية. فبحسب المسرّب @nakajimegame، سيحمل الهاتف مستشعرًا جديدًا بدقة 200 ميجابكسل تحت اسم HPB، بحجم 1/1.4 بوصة.

للمقارنة، يستخدم الإصدار الأساسي الحالي Vivo X200 مستشعرًا بدقة 50 ميجابكسل بحجم أصغر يبلغ 1/1.56 بوصة. ما يعني أن الترقية لن تقتصر فقط على زيادة عدد الميجابكسل، بل ستشمل أيضًا زيادة حجم المستشعر نفسه، وهو ما يعد نقلة ملحوظة في جودة الصور.

وكانت تسريبات سابقة في يوليو من المسرّب DCS قد أشارت بالفعل إلى احتمال اعتماد كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، لكن التقرير الجديد يضيف تفاصيل مثيرة، حيث يُعتقد أن مستشعر HPB نسخة معدّلة من مستشعر Samsung HP9، الذي صُمم أساسًا لعدسات التصوير المقرب (كما في Vivo X200 Pro). ويبدو أن نسخة HPB قد جرى تكييفها لتعمل كعدسة رئيسية.

إلى جانب ذلك، تكشف التسريبات أن الهاتف قد يضم أيضًا عدسة بيريسكوب تليفوتو بدقة 50 ميجابكسل بحجم 1/1.95 بوصة، ربما تكون من نوع Sony IMX882 أو LYT600.

ورغم أن التفاصيل الرسمية حول موعد إطلاق سلسلة Vivo X300 ما زالت غير معلنة، إلا أن شهر أكتوبر يظل مرشحًا قويًا للكشف عنها.

ومن المتوقع أن يظهر الإصدار الأساسي إلى جانب نسخة Pro، بينما قد يشهد عام 2026 إطلاق نسخة أكثر تميزًا تحت اسم Vivo X300 Ultra، مع كاميرات أقوى لمحبّي الفئة الأعلى.

