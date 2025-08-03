تكنولوجيا: نينتندو تحذر من احتمال سخونة Switch 2 في الصيف ومشاكل جديدة متوقعة في الشتاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُعد Nintendo Switch 2 من مزايا الجيل الجديد كونه جهازًا يمكنه مرافقة المستخدمين في أجواء الصيف الدافئة، إلا أن دعم نينتندو في اليابان حذّر اللاعبين مؤخرًا من تعريض الجهاز لظروف الحرارة القاسية.

فقد تجاوزت درجات الحرارة في عدة مناطق حاجز 35 درجة مئوية، وهو مستوى يفوق الحد الموصى به. ومع ارتفاع الحرارة في مناطق أخرى حول العالم، دعت الشركة اللاعبين إلى مراقبة احتمال ارتفاع حرارة الجهاز.

وأوضحت نينتندو، وفق ترجمة من Automaton، أن الظروف المناخية القاسية قد تتسبب في أعطال، من دون ذكر تفاصيل دقيقة حول نوعية الأضرار، ربما لثقة الشركة بقدرة أنظمة الحماية الداخلية على منع الكوارث.

وكما في النسخة الأولى من Switch، سيعرض الجهاز تنبيهًا في حال رصد ارتفاع الحرارة، قبل أن يدخل في وضع السكون لحماية مكوناته.

ورغم هذه الإجراءات الوقائية، يخشى بعض اللاعبين أن تؤدي المواصفات المحسّنة لـ Switch 2 إلى زيادة المخاطر. فبينما يُنظر عادةً إلى اللعب في الهواء الطلق كمصدر الضغط الأكبر، إلا أن الجهاز قد يتعرض لإجهاد أكبر عند استخدامه في وضع Dock.

وقد لاحظ اللاعبون أن مروحة الجهاز المحمول تعمل بسرعة أعلى بسبب عمل وحدة معالجة الرسوميات بترددات أعلى. أما قاعدة الـ Dock، فهي مزودة بمروحة داخلية، لكن دورها يقتصر على تبريد القاعدة نفسها.

حتى الآن، ما زالت تقارير تعطل الأجهزة بسبب السخونة نادرة، لكن هناك دلائل على احتمال حدوث انتفاخ في البطارية نتيجة تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة.

بل إن بعض الألعاب الأقل تطلبًا قد تدفع الجهاز إلى أقصى حدوده. ولتجنب المخاطر، لجأ بعض المستخدمين إلى حلول خارجية مثل Jsaux USB-C Cooling Fan.

كما حذرت نينتندو من أن الحرارة المنخفضة تحت 5 درجات مئوية قد تضر Switch 2 أيضًا، إذ يمكن أن تتسبب في تلف المكوّنات الحساسة أو تشقق الأجزاء البلاستيكية.

وقد أثار ذلك قلقًا لدى بعض سكان شمال اليابان الذين تفاعلوا مع رسالة الشركة، خصوصًا مع التفكير في اصطحاب الجهاز إلى منحدرات التزلج.

