تكنولوجيا: تسريب مواصفات وألوان Infinix GT 30 5G+ عبر Flipkart

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Infinix مؤخرًا بالتشويق لهاتفها الجديد GT 30 5G+ (المعروف أيضًا باسم GT 30)، وبعد أن كشف تقرير حصري أمس عن موعد إطلاقه، أكدت منصة Flipkart الهندية أن الهاتف سيُطرح في الهند يوم 8 أغسطس عند الظهر بالتوقيت المحلي.

وكشفت Flipkart أن الهاتف سيعمل بمعالج Dimensity 7400 SoC، مدعومًا بذاكرة عشوائية LPDDR5X بسعة 8 جيجابايت، مع سعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.

كما سيأتي الهاتف بشاشة AMOLED بدقة 1.5K بمعدل تحديث 144 هرتز وعمق ألوان 10 بت، مع سطوع يصل إلى 4500 شمعة وحماية Gorilla Glass 7i.

وسيوفر Infinix GT 30 5G+ أزرار GT Shoulder Triggers القابلة للتخصيص، والتي يمكن استخدامها للتحكم داخل الألعاب، وتشغيل الكاميرا، وإطلاق التطبيقات السريعة، وكذلك التحكم في تشغيل الفيديو.

إضافة إلى ذلك، ستأتي اللوحة الخلفية مزودة بإضاءة Mecha Lights قابلة للتخصيص لأكثر من 10 سيناريوهات مختلفة.

وسيُطرح الهاتف بثلاثة ألوان هي: الأخضر والأزرق والأبيض، لكن لم يتضح بعد عدد خيارات الذاكرة المتاحة. ومن المرجح أن نسمع المزيد من التفاصيل إما من Infinix أو من Flipkart قبل موعد الإطلاق الرسمي.

