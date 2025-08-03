تكنولوجيا: شائعة جديدة تفيد بأن كوالكوم قد تطلق شريحتها SM8845 باسم Snapdragon 8 Gen 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد كوالكوم لاستضافة مؤتمر Snapdragon Summit الشهر المقبل، حيث يُتوقع أن تكشف عن شريحتها الرائدة الجديدة التي ستشغّل معظم هواتف اندرويد الرائدة في العام القادم. وتشير التقارير إلى أن الشريحة تحمل رقم الطراز SM8850، وقد تحمل اسم Snapdragon 8 Elite 2 أو Snapdragon 8 Elite Gen 2.

وفي الوقت نفسه، ظهرت شائعات حول شريحة أخرى عالية الأداء تحمل رقم الطراز SM8845. ووفقًا للمسرّب الشهير Digital Chat Station، قد يتم تسميتها Snapdragon 8 Gen 5.

من المهم التنويه إلى أن هذه الشريحة ليست Snapdragon 8s Gen 5، والتي من المفترض أن تخلف Snapdragon 8s Gen 4. بل ستأتي Snapdragon 8 Gen 5 أعلى قليلًا من Snapdragon 8s Gen 5، ولكنها ستظل في مرتبة أدنى مقارنة بـ Snapdragon 8 Elite 2.

وإذا صحّت هذه التسريبات، فإن ذلك سيُعد تحولًا بارزًا في أسلوب تسمية كوالكوم لشرائحها. فبعد إطلاق شريحة Snapdragon 8 Gen 3، اتبعت الشركة نظام تسمية جديد، حيث قدّمت ما كان متوقعًا أن يُسمى Snapdragon 8 Gen 4 باسم Snapdragon 8 Elite بدلًا من ذلك.

ومع ذلك، يبقى الغموض قائمًا حول ما إذا كانت شريحة SM8845 ستظهر رسميًا خلال مؤتمر Snapdragon Summit في هاواي الشهر المقبل إلى جانب Snapdragon 8 Elite 2، أم ستكشف عنها كوالكوم في وقت لاحق.

