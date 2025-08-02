تكنولوجيا: أول نظرة على Pixel Buds 2a تكشف عن تصميم جديد للحافظة وتقليل أقواس التثبيت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستشهد فعالية إطلاق أجهزة Pixel في نهاية هذا الشهر الكشف عن مجموعة جديدة من الهواتف الذكية بالإضافة إلى سماعات الأذن الجديدة Pixel Buds 2a، والتي تأتي كخليفة لسلسلة Pixel Buds A التي أُطلقت في 2021. وقبل الحدث الرسمي، سربت بعض الصور التي تكشف شكل السماعات الجديدة.

عرض موقع Android Headlines صورًا لسماعات Pixel Buds 2a بتصميم مُحدّث، رغم أنها لا تختلف كثيرًا عن الجيل السابق. فقد جاء علبة السماعات بلون أبيض وبشكل أكثر استدارة مقارنة بعلبة سلسلة Pixel Buds A الأصلية.

تمسكت جوجل بفكرة مطابقة لون داخل العلبة مع لون السماعات نفسها، وقد أطلق المصدر على هذا اللون اسم “إيريس”، وهو يتناغم مع أحد ألوان هاتف Pixel 9a. بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر السماعات الجديدة بلوني الأحمر الفاتح (الفراولة) والرمادي الفاتح (ضبابي).

كما شهد داخل العلبة تصميمًا جديدًا، يتماشى مع الشكل الجديد للسماعات. فعلى عكس سماعات Pixel Buds A التي كانت تحتوي على أقواس تثبيت بارزة لضمان ثباتها، فقد تم تقليص هذه الأقواس في Pixel Buds 2a، وربما أُعيد تصميمها لتشبه تلك الموجودة في Pixel Buds Pro 2، المتوفرة حاليًا بسعر 189 دولارًا على أمازون.

علاوة على ذلك، تأتي السماعات الجديدة مع فتحات ميكروفون كبيرة لكنها غائرة، ومغطاة بشبكة سوداء اللون، على عكس شبكة الميكروفون في Pixel Buds Pro 2 التي تتطابق مع لون السماعات.

حتى الآن، لا تتوفر تفاصيل فنية دقيقة عن ميزات Pixel Buds 2a، لكن من المتوقع أن تقدم تحسينات مقارنة بالجيل السابق، مع الاحتفاظ بفروقات واضحة تميزها عن الطراز البرو الأعلى سعرًا. وعند إطلاقها، ستواجه السماعات منافسة قوية من أجهزة مثل OnePlus Buds 4، Nothing Ear (a)، وCMF Buds 2 Plus.

المصدر