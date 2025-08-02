جوجل تطلق النموذج الأحدث للذكاء الاصطناعي "Deep Think".. ما قدراته؟

متعدد الوسائط

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 06:31 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت شركة "جوجل" عن إتاحة نموذج الذكاء الاصطناعي الأحدث (Deep Think)، ضمن سلسلة نماذج (Gemini 2.5)، حيث تعتمد آلية عمله على تقنيات التفكير المتوازي، مما يسمح له بتوليد العديد من الأفكار، ومعالجتها في آن.ويأتي هذا التحديث، في إطار مساعي "جوجل" إلى تعزيز قدرات النماذج اللغوية المتقدمة، وتوسيع إمكاناتها في مجال التفكير المنطقي والاستدلال.ويوصف النموذج بأنه متعدد الوسائط، قادر على استقبال بيانات وتحليلها من أنواع مختلفة تشمل النصوص والصور والصوت.ويستند إلى نسخة سبق أن حققت أداءً يعادل مستوى الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات العالمي، غير أن الإصدار المتاح للعامة اليوم يُصنَّف، وفق اختبارات داخلية في مستوى الميدالية البرونزية، مع كفاءة محسنة وسرعة أعلى تجعله ملائمًا للاستخدام اليومي.