تكنولوجيا: هاتف Xiaomi Redmi 15 5G يطلق في أوروبا بسعر اقتصادي وبطارية ضخمة وشاشة فائقة السرعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وصل أحدث هاتف اقتصادي من شاومي، Redmi 15 5G، إلى الأسواق الأوروبية، وذلك بعد أن نشرت الشركة تلميحًا عنه في حملة إعلانية بالهند.

وبينما أكدت شاومي رسميًا وجود الهاتف، قامت بعض المتاجر الأوروبية بطرحه في ألمانيا وبولندا بالفعل.

يأتي Redmi 15 5G بتصميم مختلف قليلًا عن الإصدار السابق الذي يُباع حاليًا بسعر حوالي 154 دولارًا على أمازون.

وزود الهاتف بمعالج Snapdragon 6s Gen 3، وشاشة IPS قياس 6.9 بوصة بدقة 1080 بكسل ومعدل تحديث عالي يصل إلى 144 هرتز.

وعلى الرغم من هذه المواصفات، يباع الهاتف بسعر اقتصادي يبدأ من 899 زلوتي بولندي (~240 دولارًا) في بولندا، و232 يورو (~268 دولارًا) في ألمانيا.

ويشمل هذا السعر نسخة تحتوي على 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من التخزين الداخلي.

ومع ذلك، تميز شاومي هاتفها ببطارية ضخمة بسعة 7,000 مللي أمبير، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وهي ميزات نادرة في فئة الهواتف الاقتصادية بهذا السعر.

وتجدر الإشارة إلى أن الكاميرا الرئيسية مصحوبة بعدسة عريضة بدقة 8 ميجابكسل فقط، رغم ما قد توحي به بعض الصور.

