تكنولوجيا: الإعلان عن موعد إطلاق هاتف vivo V60 وتأكيد المعالج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة vivo بالتشويق لهاتفها الجديد vivo V60 منذ أيام قليلة، واليوم أعلنت فرعها في الهند رسميًا عن موعد الإطلاق، حيث سيتم الكشف عن الهاتف في 12 أغسطس.

ورغم أن القائمة الكاملة لمواصفات الهاتف لم تُكشف بعد، أكدت vivo أن الجهاز سيعمل بمعالج Snapdragon 7 Gen 4، وسيأتي بنظام اندرويد 15 مع واجهة Funtouch OS 15.

وسيحمل vivo V60 شاشة منحنية من جميع الأطراف، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 6,500 مللي أمبير. أما على صعيد الكاميرات، فسيدمج الهاتف أربع عدسات: كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة عريضة لم يُكشف عن دقتها بعد.

وتعاونت vivo مع ZEISS في تطوير جميع كاميرات الهاتف، كما سيأتي vivo V60 مزودًا بتقنية ZEISS للصور البورتريه متعددة البُعد البؤري. بالإضافة إلى ذلك، سيقدّم ميزات مثل AI Four-Season Portrait وميزة Wedding vLog الحصرية للهند.

وسيحصل الجهاز على تصنيف مقاومة IP68 وIP69، مع ثلاثة خيارات للألوان: الذهبي، والأزرق ، والرمادي.

المصدر