انت الان تتابع خبر واتساب يطور ميزة إشعارات مخصصة للحالات.. تنبيه فوري للمقربين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب ما كشفه موقع WABetaInfo، المتخصص في تتبع تحديثات التطبيق، فإن هذه الميزة لا تزال قيد التطوير، ومن المتوقع طرحها لاحقًا ضمن أحد التحديثات القادمة لـ"واتساب".

الميزة المرتقبة تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في طريقة تلقيهم لتنبيهات الحالات، حيث سيتمكنون من تفعيل إشعار فوري بمجرد نشر جهة اتصال محددة – مثل أحد أفراد العائلة أو صديق مقرب أو زميل عمل – لحالة جديدة، مما يُسهّل متابعة ما ينشره الأشخاص المهمّون وسط سيل التحديثات اليومية.

سيكون بإمكان المستخدم إدارة هذه التنبيهات بسهولة تامة من داخل واجهة "تحديث الحالة"، عبر خيار مخصص يسمح له باختيار الأشخاص الذين يرغب في تلقي إشعارات بشأن تحديثاتهم.

وحال تفعيل الميزة لشخص معين، سيصل إشعار يتضمن اسم جهة الاتصال وصورتها الشخصية، دون الحاجة إلى الدخول إلى التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

في حال تغيّر رأي المستخدم لاحقًا، سيكون بمقدوره ببساطة إيقاف الإشعارات من نفس المكان، من خلال الضغط على خيار "كتم الإشعارات"، لتعود الحالة لطبيعتها دون إشعار.

وتُشبه هذه الخاصية في آلية عملها ما يقدمه تطبيق "إنستغرام" – التابع أيضًا لشركة "ميتا" – في ما يتعلق بتخصيص إشعارات القصص لحسابات معينة، في محاولة لخلق تجربة متكاملة ومتناسقة بين منصّات الشركة المختلفة.

ورغم أن "واتساب" لم يعلن بعد عن موعد إطلاق هذه الميزة رسميًا، فإن تسريبات WABetaInfo تشير إلى أنها قادمة قريبًا، في تحديث مستقبلي يهدف لتقديم أدوات تخصيص أوسع تُعزز من التفاعل مع جهات الاتصال ذات الأهمية الخاصة.