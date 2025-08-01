انت الان تتابع خبر ضرورة مسح ذاكرة التخزين المؤقت لجهاز آيفون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعادةً ما تكون هذه هي النقطة التي يتراكم فيها عدد ملفات كبير بما يكفي لبدء إبطاء الجهاز.

وتتيح عملية مسح ذاكرة التخزين المؤقت "Clear cache" لمتصفح سفاري ومتصفحات الويب الأخرى تحسين الأداء وتوفير مساحة والمساعدة في إصلاح الأخطاء المزعجة مثل بطء تحميل الصفحات أو الروابط المعطلة.

ومع أن هذا ليس تحديثًا شاملًا للنظام، ولن ينقذ هاتفا عمره 7 سنوات، ولكنه يحسن تجربة التصفح بشكل كبير.

فذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح أشبه بخزنة رقمية صغيرة، وسواء كنت تستخدم كروم، سفاري، فايرفوكس، أو أي متصفح آخر، تخزن ذاكرة التخزين المؤقت عناصر الصفحة محليًا لتسريع زيارتك القادمة، قبل أن تمتلئ وتؤدي إلى إبطاء الهاتف.

وإذا مر وقت طويل منذ إعادة ضبط متصفح آيفون، فإليك كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت وتحديث جهازك بسرعة.

وعادةً ما يتضمن مسح ذاكرة التخزين المؤقت مسح ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالموقع الإلكتروني أيضًا.

وتعمل ملفات تعريف الارتباط بشكل مشابه لذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح، إلا أنها تخزن معلومات حول بيانات المستخدم، بدلاً من بيانات الموقع نفسه.

ويتيح لك مسح ملفات تعريف الارتباط إعادة ضبط هذه التفضيلات، ما قد يحسن تجربة تصفحك.

يذكر أن مسح ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط سيؤدي إلى تسجيل خروجك من المواقع، ما يعني أنه سيتعين عليك تسجيل الدخول إليها مرة أخرى وإعادة ضبط أي تفضيلات.

كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تجربة أكثر سلاسة في المستقبل، وقد يكون حلاً مفيدًا إذا كنت ترغب بتسريع جهازك قليلًا.

مسح ذاكرة التخزين

ولمسح ذاكرة التخزين المؤقت لمتصفح سفاري على جهاز "آيفون" الخاص بك، إليك كيف تقوم بذلك خطوة بخطوة. افتح تطبيق الإعدادات واختر التطبيقات ومن ثم سفاري ومرر للأسفل إلى "السجل وبيانات الموقع" واختر "مسح السجل وبيانات الموقع".

ومن النافذة المنبثقة يمكنك اختيار أي وقت من الساعة الأخيرة إلى التاريخ بأكمله.

أما لمتصفح كروم على هواتف آيفون، فقد بسّطت غوغل عملية مسح ذاكرة التخزين المؤقت، ما يسرع عملية مسح بياناتك بشكل كبير.

وللقيام بذلك، افتح تطبيق كروم وانقر على النقاط الثلاث في أسفل اليمين لفتح مزيد من الخيارات ومرر سريعًا إلى الإعدادات في شريط القائمة العلوي.

ومن ثم حدد الخصوصية والأمان وانقر على حذف بيانات التصفح، وحدد النطاق الزمني المطلوب في أعلى القائمة من آخر 15 دقيقة إلى جميع الأوقات.

وتأكد من تحديد ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع، بالإضافة إلى الصور والملفات المخزنة مؤقتًا.

وأخيرًا، انقر على حذف البيانات في أسفل الشاشة.