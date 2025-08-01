شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطلق تطبيق Edits لتحرير الفيديوهات القصيرة ومنافسة CapCut والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطوة جديدة لتعزيز أدواتها الإبداعية للمستخدمين وصنّاع المحتوى، أطلقت شركة “ميتا” تطبيق تحرير الفيديو الجديد “Edits”، والمصمم خصيصًا لمنافسة تطبيق “CapCut” التابع لشركة ByteDance، والذى يُعد من أكثر التطبيقات استخدامًا فى تحرير الفيديوهات القصيرة، خصوصًا تلك المرتبطة بمنصة “تيك توك”.

وكانت ميتا قد كشفت عن نيتها إطلاق التطبيق فى يناير الماضى، وذلك بعد أن تم حظر CapCut مؤقتًا من متاجر التطبيقات فى الولايات المتحدة، بالتزامن مع تهديدات بحظر “تيك توك” هناك، وعلى الرغم من عودة CapCut لاحقًا، فإن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل “تيك توك” فى السوق الأمريكى دفعت ميتا إلى تسريع جهودها لإطلاق بديل جاهز وهو “Edits”.

طريقة استخدام تطبيق Edits:يتوفر التطبيق حاليًا للتنزيل على أجهزة iOS وأندرويد، ويبدأ استخدامه بتسجيل الدخول عبر حساب “انستجرام”. ويضم التطبيق خمس تبويبات رئيسية:

• Ideas (أفكار): لتدوين أفكار الفيديوهات وحفظ الريلز في مجموعات.

• Inspiration (إلهام): لاكتشاف المقاطع الموسيقية الرائجة والريلز الشائعة.

• Projects (المشاريع): لتخزين الفيديوهات قيد العمل وتحميل مقاطع من الجهاز.

• Record (تسجيل): لتصوير الفيديوهات مباشرة من التطبيق.

• Insights (الإحصاءات): لمتابعة أداء المحتوى من حيث عدد المشاهدات والوصول والمتابعين.

أبرز ميزات وأدوات التحرير في Edits:

• شاشة خضراء (Green screen): لتغيير الخلفية بضغطة واحدة.

• الخط الزمني (Timeline): لترتيب المقاطع بدقة.

• الترجمة التلقائية: بعدة لغات.

• مكتبة صوتيات: تضم موسيقى من “إنستجرام”.

• قص العناصر (Cutouts): لعزل كائنات محددة بدقة.

• تحريك الصور (Animate): لتحويل الصور الثابتة إلى فيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

• تطبيق جماعي (Apply all): لتطبيق المؤثرات والفلاتر على كافة المقاطع دفعة واحدة.

• اختيار معدل الإطارات: لتعديل سلاسة تشغيل الفيديو.

• أدلة المحاذاة (Alignment guides): لضبط النصوص والعناصر بدقة.

• علامات الإيقاع: لتنسيق المؤثرات مع الموسيقى تلقائيًا.

• فلاتر وانتقالات: أكثر من 30 خيارًا بصريًا مختلفًا.

• التلقين (Teleprompter): لقراءة النصوص أثناء التصوير.

• إعادة التشكيل (Restyle): لتغيير أسلوب الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي.

• إطارات مفاتيح (Keyframes): لتحريك عناصر الفيديو بدقة.

• قص الصمت: لحذف الأجزاء الصامتة تلقائيًا.

• استيراد صوتيات: من الملفات الشخصية.

• معاينة الكليب أثناء التصوير.

Edits مقابل CapCut: من الأفضل؟

على الرغم من أن Edits يقدم مجموعة مميزة من الأدوات، إلا أن CapCut يظل متقدمًا من حيث تنوع المزايا، لا سيما الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي ومكتبة الموسيقى الأوسع، ومع ذلك، يُعد Edits تطبيقًا حديث العهد ومن المتوقع أن تطوره ميتا تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة.

ومن المزايا الحالية لتطبيق Edits أنه مجاني تمامًا، في حين أن CapCut يقدم مزايا متقدمة ضمن اشتراك مدفوع، لكن هذا قد يتغير لاحقًا، حيث صرح رئيس “انستجرام” آدم موسيري بأن بعض الميزات المدفوعة قد تُضاف إلى Edits مستقبلًا.

وعلى عكس CapCut الذي يتوفر على الويب، فإن Edits حاليًا تطبيق مخصص فقط للهواتف المحمولة، إلا أن ميتا قد تعمل لاحقًا على إطلاق نسخة ويب لدعم التجربة.

يُذكر أن هذا التقرير نُشر لأول مرة في مايو، ويتم تحديثه دوريًا لمواكبة التحديثات التي تطرأ على التطبيق.