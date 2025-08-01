تكنولوجيا: تسريب يظهر iPhone 17 Pro باللون الأبيض لأول مرة قبل الإطلاق الرسمى

القاهرة - سامية سيد - — Majin Bu (@MajinBuOfficial)

تداول مستخدمو منصة “إكس” (تويتر سابقًا) خلال الساعات الماضية مقطع فيديو قصير يُظهر النسخة البيضاء من هاتف iPhone 17 Pro، فى تسريب جديد أضاف مزيدًا من الزخم حول الجيل القادم من هواتف أبل المنتظر الإعلان عنه في خريف 2025.

هاتف iPhone 17 Pro

الفيديو، الذى نُشر عبر حساب Majin Bu المتخصص فى تسريبات أبل، استعرض الجهاز بلونه الأبيض اللامع وهو موضوع فى صندوقه الأصلى، فى تصميم يبدو مستوحى من خطوط “الستانلس ستيل” الراقية التى لطالما ميزت فئة الـPro فى السنوات الماضية.

وقد كتب Majin Bu: “ما هو لونك المفضل من iPhone 17 Pro”، مما يشير إلى احتمالية طرح الجهاز فى أكثر من خيار لونى جذاب.

ويُظهر المقطع – الذى لا يتجاوز طوله 10 ثوانٍ – تفاصيل تصميم الهاتف من الخلف، مع بروز واضح للكاميرات الثلاث ودمج سلس بين الإطار المعدنى والجسم الزجاجي. ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا، حيث حقق أكثر من 64 ألف مشاهدة خلال يوم واحد فقط، إلى جانب مئات التعليقات والإعجابات.

ويأتى هذا الفيديو بعد تسريبات سابقة من نفس الحساب تضمنت صورة تُظهر تشكيلة ألوان كاملة لأربعة إصدارات مختلفة من iPhone 17:

• iPhone 17

• iPhone 17 Air

• iPhone 17 Pro

• iPhone 17 Pro Max

وقد تنوعت ألوان هذه التشكيلة بشكل لافت، من الأسود المطفى والرمادى المعدنى إلى البرتقالى والنحاسى، فى خطوة غير مألوفة من أبل، التى اعتادت على تقديم ألوان محدودة وهادئة فى فئة Pro تحديدًا.

ورغم أن الشركة لم تُصدر أى تعليق رسمى حتى الآن بشأن هذه التسريبات، فإن دقتها ووضوحها جعل كثيرين يعتقدون أنها قد تكون صور ومقاطع مأخوذة من وحدات تجريبية حقيقية.

موعد الإطلاق المتوقع:

من المرجح أن تكشف أبل عن سلسلة iPhone 17 خلال حدثها السنوى فى سبتمبر المقبل، على أن تُطرح الأجهزة فى الأسواق العالمية قبل نهاية الشهر ذاته.

ردود فعل الجمهور:

أبدى عدد كبير من المستخدمين إعجابهم بالتصميم الجديد واللون الأبيض تحديدًا، واعتبروه من أنجح الخيارات التى طرحتها أبل فى فئة Pro منذ سنوات، فيما دعا آخرون إلى التريث، مشيرين إلى احتمال أن تكون هذه النسخ تجريبية أو مخصصة للأسواق الآسيوية فقط.

سواء كانت هذه التسريبات حقيقية أو لا، فإنها تعكس ارتفاع حدة الترقب لسلسلة iPhone 17، التى يبدو أنها ستجلب تغييرات كبيرة سواء من حيث التصميم أو المواصفات.