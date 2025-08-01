شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي في 2026 بسعر يبدأ من 1999 دولارًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة آبل أخيرًا لدخول سوق الهواتف القابلة للطي، مع تقارير متعددة تشير إلى إطلاق أول iPhone Fold في عام 2026، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الجهاز الجديد بالتزامن مع سلسلة iPhone 18 خلال النصف الثاني من العام، ليقدم شكلًا جديدًا تمامًا للهاتف الأشهر عالميًا.

ورغم عدم تأكيد آبل رسميًا لهذه الخطوة حتى الآن، فإن التسريبات والتقارير من محللين تقنيين ومصادر موثوقة أصبحت عديدة، ويُنتظر أن يُحدث هذا الهاتف نقلة كبيرة في تصميم الآيفون، تُعد الأضخم منذ iPhone X، حيث يشير البعض إلى أن الهاتف سيتبنى تصميمًا يشبه “الكتاب”، بشاشة داخلية كبيرة وشاشة خارجية أصغر للوصول السريع.

المواصفات المحتملة:

وفقًا لتقرير صادر عن المحلل ساميك تشاتيرجي من JPMorgan، فإن الهاتف القابل للطي من آبل سيحمل شاشة داخلية بمقاس 7.8 بوصة، وأخرى خارجية بمقاس 5.5 بوصة، ورغم أن هذه المقاسات أصغر قليلًا من هواتف اخري القابلة للطي، إلا أن آبل من المتوقع أن تراهن على تصميم أكثر أناقة وخفة، مع تقنيات قد تزيل “الثنية” التي تظهر في شاشات الأجهزة المنافسة.

وتشير التقديرات إلى أن سعر الهاتف سيبدأ من 1999 دولارًا أمريكيًا، مما يجعله في فئة الهواتف الفاخرة للغاية، حتى مقارنةً بأسعار آبل الحالية.

تصميم مبتكر وتقنيات جديدة:

التسريبات الأخرى تشير إلى تصميم فائق النحافة بسمك لا يتعدى 4.5 ملم عند فتح الجهاز، إلى جانب احتمالية الاستغناء عن خاصية Face ID لصالح مستشعر Touch ID جانبي لتوفير المساحة، كما يجري اختبار نظام كاميرات خلفي مزدوج، وكاميرا أمامية جديدة بتقنية يطلق عليها اسم “Meta Lens”.

نظام تشغيل مخصص:

تعمل آبل أيضًا على نسخة خاصة من نظام iOS مهيّأة للهواتف القابلة للطي، مع دعم أفضل لتعدد المهام، وتوافق محتمل مع قلم Apple Pencil، وتضع الشركة الصين كواحدة من الأسواق الرئيسية المستهدفة، بالنظر إلى الانتشار المتزايد للهواتف القابلة للطي هناك.

هل ستصل إلى الأسواق؟

بطبيعة الحال، كل شيء قابل للتغيير، خاصة وأن آبل لا تتردد في تأجيل أو إلغاء أي منتج لا يرقى إلى معاييرها العالية، ومع ذلك، إذا سارت الأمور كما هو مخطط، فإن الهاتف القابل للطي من آبل قد يكون واحدًا من أكثر الإطلاقات إثارة في تاريخ الشركة.