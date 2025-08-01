شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دروبوكس تنهى خدمة إدارة كلمات المرور نهائيًا فى أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة دروبوكس (Dropbox) عن إيقاف خدمتها لإدارة كلمات المرور بعد خمس سنوات من الإطلاق، لتضع بذلك مستخدميها الحاليين أمام مهلة زمنية قصيرة لاستخراج بياناتهم قبل أن تُحذف نهائيًا.

مواعيد الإغلاق التدريجي:

تبدأ عملية إغلاق Dropbox Passwords على مراحل، حيث سيتم تحويل الخدمة إلى “وضع العرض فقط” بدءًا من 28 أغسطس 2024 سواء عبر التطبيق على الهواتف أو الامتداد الخاص بالمتصفح، كما سيتم في نفس اليوم تعطيل ميزة الملء التلقائي (Autofill).

بعد ذلك، سيتم إيقاف التطبيق على الهواتف بالكامل في 11 سبتمبر 2024، إلا أن المستخدمين سيتمكنون من الوصول إلى بياناتهم مؤقتًا عبر امتداد المتصفح.

أما الموعد النهائي، فسيكون 28 أكتوبر 2024، حيث سيتم إغلاق الخدمة بالكامل وحذف كافة بيانات المستخدمين بشكل دائم وآمن، وفقًا لما ذكرته الشركة.

لا سبب رسمي واضح:

لم توضح دروبوكس السبب الحقيقى وراء هذه الخطوة، مكتفية بالقول إنها تأتي ضمن “جهود الشركة لتركيز العمل على تطوير مزايا أخرى ضمن خدماتها الأساسية”، وهو ما فسره البعض بأن الخدمة لم تحقق الانتشار المتوقع، رغم أنها كانت تقدم مجانًا للمستخدمين منذ عام 2021، بعد أن كانت متاحة فقط للمشتركين في خطة “برو” (Pro).

ماذا على المستخدمين فعله؟

أوصت دروبوكس المستخدمين الحاليين بالانتقال إلى خدمة 1Password، التي تُعد من بين أفضل خدمات إدارة كلمات المرور المتوفرة حاليًا، لكنها أشارت أيضًا إلى وجود العديد من البدائل المتاحة في السوق.

أثر القرار:

يأتى هذا القرار في وقت تتزايد فيه أهمية مديري كلمات المرور وسط تصاعد التهديدات الرقمية، ويعني هذا الإغلاق أن الآلاف من مستخدمي Dropbox Passwords سيضطرون إلى نقل بياناتهم يدويًا خلال الأسابيع القادمة، مما يسلّط الضوء على أهمية التخطيط المسبق عند الاعتماد على خدمات إدارة معلومات حساسة.