شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمى محادثاتك على واتساب؟ خطوات بسيطة تحافظ على خصوصيتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية واختراق الحسابات الشخصية، أصبح من الضروري على مستخدمي تطبيق "واتساب" اتخاذ خطوات لحماية محادثاتهم والتأكد من سلامة خصوصيتهم.

وإليك دليلًا مبسطًا يكشف كيفية تأمين حسابك واكتشاف أي اختراق: 1. تفعيل التحقق بخطوتين

يُعد تفعيل خاصية "التحقق بخطوتين" (Two-Step Verification) من أهم الإجراءات لحماية الحساب و من خلال هذه الميزة، يتم ربط الحساب برمز PIN سري لا يمكن الدخول للحساب بدونه، حتى لو تم الحصول على شريحة الهاتف.

2. مراجعة الأجهزة المرتبطة بحسابك

ادخل إلى إعدادات "واتساب"، ثم "الأجهزة المرتبطة"، لتتأكد من أن جميع الأجهزة الظاهرة هي بالفعل ملكك وإذا لاحظت جهازًا غريبًا أو غير مألوف، قم بتسجيل الخروج فورًا.

3. تفعيل الإشعارات الأمنية

في إعدادات الأمان، يمكنك تفعيل ميزة الإشعارات عند تغيير رمز الأمان مع أحد جهات الاتصال، مما يمنحك تنبيهًا في حال محاولة أحدهم التلاعب بتشفير المحادثة.

4. احذر من الرسائل المشبوهة

لا تفتح روابط أو ملفات من مصادر غير معروفة، ولا تشارك رمز التحقق (OTP) مع أي جهة حتى لو ادعت أنها من "واتساب" والتطبيق لا يطلب هذه البيانات أبدًا.

5. استخدم أحدث نسخة من التطبيق

احرص على تحديث "واتساب" باستمرار لضمان التمتع بأحدث خصائص الحماية وسد الثغرات الأمنية.

وهناك بعض العلامات التي قد تشير إلى اختراق حسابك، كالتالي :

1.خروجك المفاجئ من الحساب.

2.وصول رسائل أو ردود لم ترسلها بنفسك.

3.نشاط غير معتاد في "الأجهزة المرتبطة".



في حال الشك بوجود اختراق، قم بإعادة تسجيل الدخول فورًا باستخدام رقم هاتفك، وفعل التحقق بخطوتين، وأبلغ إدارة "واتساب" من داخل التطبيق.