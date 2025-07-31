شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب ألوان تشكيلة iPhone 17 يثير الجدل.. 4 فئات بتصاميم وألوان غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت صورة مسربة نُشرت على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) جدلاً واسعًا بين عشاق منتجات أبل، بعدما زعمت أنها تُظهر التشكيلة الكاملة لألوان أجهزة iPhone 17 القادمة، والتي يُنتظر الإعلان عنها رسميًا في سبتمبر المقبل.

الصورة، التي نشرها حساب Majin Bu المتخصص في تسريبات أبل، تُظهر أربع فئات مختلفة من هاتف iPhone 17:

• iPhone 17 الأساسي

• iPhone 17 Air (فيما يبدو أنه نسخة خفيفة أو أنحف)

• iPhone 17 Pro

• iPhone 17 Pro Max (PM)

ويظهر في الصورة أن كل فئة من الجهاز ستأتي بمجموعة لونية مختلفة كليًا، في تغيير ملحوظ عن سياسة أبل المعتادة التي تركز على الألوان التقليدية.

أبرز التفاصيل حسب الصورة المسرّبة:

iPhone 17: يبدو أنه يأتي بخمسة ألوان، تشمل الأسود، الأبيض، الأخضر الفاقع، الوردي، والأزرق الفاتح.

iPhone 17 Air: يحمل تصميمًا مختلفًا مع لون أسود غير لامع، وألوان أخرى مثل الأزرق السماوي، الأبيض، والرمادي.



iPhone 17 Pro: يأتي بألوان أكثر حيادية مثل الأسود، الفضي، الرمادي، والأزرق المعدني، ويبدو أن تصميم الكاميرات مستوحى من الجيل السابق.

iPhone 17 Pro Max: يعرض ستة ألوان تشمل الأسود، الفضي، الأبيض، الأزرق الداكن، الرمادي، والبرتقالي النحاسي، مع تصميم كاميرا كبير يوحي بإمكانيات تصوير احترافية.

ورغم أن هذه الصورة غير مؤكدة رسميًا، إلا أن الكثير من المتابعين يشيرون إلى تطابقها مع تسريبات سابقة تحدثت عن تغيير أبل لسياستها التصميمية في سلسلة iPhone 17، مع التركيز على تقديم تجربة مرئية وشخصية أكثر تنوعًا للمستخدمين.

و حتى اللحظة، لم تُصدر أبل أي تعليق رسمي بشأن الصورة المتداولة، مما يجعلها تندرج تحت بند “التسريبات غير المؤكدة”، لكن بالنظر إلى تاريخ Majin Bu في تسريبات أجهزة أبل، فإن احتمال دقتها قائم.

في حال صحت التسريبات، فإن iPhone 17 قد يكون أحد أكثر إصدارات أبل تنوعًا من حيث الألوان والتصاميم، وهو ما يتماشى مع رغبة الشركة في استهداف فئات عمرية متنوعة، خاصة في سوق الفيديوهات القصيرة والتعبير البصري.

موعد الإطلاق المتوقع

عادةً ما تعقد أبل مؤتمرها السنوي في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، ومن المرجح أن يتم الكشف عن سلسلة iPhone 17 في تلك الفترة، مع فتح الطلب المسبق بعد أيام من المؤتمر، وتوفر الأجهزة رسميًا في الأسواق نهاية الشهر ذاته.