تكنولوجيا: تيك توك يطلق ميزة Footnotes.. خطوة جديدة لمكافحة المعلومات المضللة

يُطلق تيك توك رسميًا ميزة Footnotes ، وهي برنامج مجتمعي للتحقق من صحة المعلومات، يُفترض أن يُضيف سياقًا مفيدًا للفيديوهات، مع هذا التحديث سيبدأ المستخدمون في الولايات المتحدة برؤية Footnotes على الفيديوهات خلال الأسابيع المقبلة، وسيتمكنون أيضًا من تقييمها.

بعد السماح للمستخدمين بالانضمام إلى تجربة استخدام النصوص والتعليقات أسفل الصفحة للتعليق على المتن ، أعلنت تيك توك أن ما يقرب من 80 ألف مستخدم في الولايات المتحدة قد تأهلوا ليصبحوا مساهمين، مما يسمح لهم بكتابة ملاحظات على الفيديوهات وتقييمها، وعندما يوافق المساهمون ستظهر على الفيديو لمجتمع تيك توك الأوسع في الولايات المتحدة ،

وتستخدم هذه الميزة نظامًا قائمًا على الربط بين الآراء، يهدف إلى إيجاد توافق بين أصحاب الآراء المختلفة ، ويشبه هذا النظام آلية عمل ملاحظات المجتمع على منصة X، التي تُشير المنصة إلى أنها تتضمن "وجهات نظر متنوعة" ، كما أطلقت ميتا ملاحظات المجتمع عبر فيسبوك وإنستجرام وThreads، بينما تُجري يوتيوب أيضًا تجربةً على ميزة التحقق من الحقائق من خلال المصادر الجماعية.