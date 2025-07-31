تكنولوجيا: هاتف iQOO Z10 Turbo+ قادم الأسبوع القادم ببطارية ضخمة 8,000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة iQOO لإطلاق هاتفها الجديد iQOO Z10 Turbo+ في الصين يوم 7 أغسطس، حيث أعلنت العلامة التجارية عن موعد الإطلاق على موقعها الرسمي، وشاركت بعض المواصفات الرئيسية إلى جانب أول صورة لتصميم الهاتف.

يأتي هاتف Z10 Turbo+ بتصميم مشابه لباقي إصدارات سلسلة Z10 Turbo، مع وجود جزيرة كاميرا مربعة الشكل وإطار جانبي مسطح. أبرز ما يميز الهاتف هو بطاريته الكبيرة التي تصل سعتها إلى 8,000 مللي أمبير، والتي تعتمد على تقنية السيليكون والكربون.

ورغم حجم البطارية الكبير، لا يتجاوز سمك الهاتف 8.16 ملم فقط. وأكد الإعلان التشويقي أن البطارية من الجيل الثالث من بطاريات السيليكون/الكربون، وتحتوي على نسبة 10% من السيليكون.

سيطرح iQOO Z10 Turbo+ بألوان الأبيض، والصحراوي، والرمادي. وسيعمل بمعالج ميديا تك Dimensity 9400+، ومن المتوقع أن يأتي بشاشة OLED تدعم معدل تحديث 144 هرتز، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

سيتم الإعلان عن الهاتف إلى جانب سماعات الأذن iQOO TWS Air 3 Pro، وبنك طاقة iQOO بسعة 10,000 مللي أمبير يدعم الشحن بقدرة 22.5 واط، ويحتوي على كابل USB-C مدمج.

