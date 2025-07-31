شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق منافسًا مفتوح المصدر لـ ChatGPT يتفوق على DeepSeek والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Z.ai الصينية (المعروفة سابقًا باسم Zhipu) عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي “GLM-4.5”، وهو نموذج لغوي ضخم مفتوح المصدر، يمثل أحدث تحرك صيني لمنافسة تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية مثل ChatGPT.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن GLM-4.5 تفوق في اختبارات الأداء على نماذج شهيرة مثل DeepSeek R1 بل وحتى بعض إصدارات ChatGPT، مما يجعله أبرز إنجاز مفتوح المصدر في السوق العالمية حتى الآن.

بنية “وكيلية” ذكية لمهام التفكير الذاتي

يعتمد GLM-4.5 على بنية “وكيلية” (Agentic AI)، وهو نهج جديد في تطوير الذكاء الاصطناعي، يسمح للنموذج بأداء المهام تلقائيًا مثل التفكير المنطقي، والبرمجة، وتحليل البيانات، وتطوير الألعاب المصغرة، بالإضافة إلى التكامل السلس مع البرمجيات الخارجية من خلال وظيفة “استدعاء الوظائف”.

يمتلك النموذج 355 مليار معلمة، مع نسخة أخف وأسرع تُعرف باسم GLM-4.5 Air تحتوي على 106 مليار معلمة فقط، ما يمنحها مرونة تشغيلية أكبر مع استهلاك أقل للموارد. كما يتميز بقدرة على معالجة سياق يبلغ 128,000 رمز (Token)، مما يسمح له بالتعامل مع مستندات طويلة أو محادثات ممتدة دون فقدان التركيز.

نتائج مذهلة في اختبارات الذكاء الاصطناعي

وفقًا لـ Z.ai، حقق GLM-4.5 مراتب متقدمة على مستوى العالم، حيث جاء في المركز الثالث عالميًا والأول بين النماذج الصينية والمفتوحة المصدر في 12 معيارًا عالميًا.

ومن أبرز نتائجه:



• 98.2% في اختبار الرياضيات MATH500

• 91% في اختبار AIME24

• 64.2% في معيار SWE-Bench Verified الخاص بمهام هندسة البرمجيات

• 90.6% في معدل نجاح استدعاء الأدوات Tool Calling

كفاءة وسعر منخفض

من أبرز مميزات GLM-4.5 أنه يعمل بكفاءة على ثماني شرائح Nvidia H20 فقط، وهي رقائق مخصصة للسوق الصينية تحت قيود التصدير الأمريكية، مقارنةً بنماذج منافسة تحتاج ضعف هذا العدد من الشرائح.

كما قدمت الشركة تسعيرًا منافسًا للغاية:

• $0.11 لكل مليون رمز إدخال، مقابل $0.14 في DeepSeek

• $0.28 لكل مليون رمز إخراج، مقارنة بـ $2.19 في DeepSeek

هذه الأسعار المنخفضة تجعل GLM-4.5 خيارًا مغريًا للمطورين والشركات الباحثة عن حلول قوية ومنخفضة التكلفة.

طفرة صينية في نماذج الذكاء الاصطناعي

يأتي إطلاق GLM-4.5 في وقتٍ يشهد انفجارًا في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي داخل الصين، وبحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا”، فقد أصدرت الشركات الصينية أكثر من 1,509 نموذجًا لغويًا ضخمًا حتى يوليو الجاري، متجاوزةً بذلك أي دولة أخرى.

مستقبل الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر

يمثل GLM-4.5 خطوة استراتيجية نحو تقليل الاعتماد على النماذج الأمريكية التجارية، ويمنح المطورين أداة قوية يمكن تخصيصها وتشغيلها بحرية تامة بفضل ترخيص Apache 2.0 المفتوح المصدر.

ويشير هذا التوجه إلى توجه عالمي متزايد نحو توفير الذكاء الاصطناعي كأداة عامة ومتاحة، بدلًا من اقتصارها على شركات خاصة مغلقة.

مع استمرار التنافس العالمي في هذا المجال، يضع GLM-4.5 الصين في موقع ريادي لتقديم بدائل فعالة وآمنة تكنولوجيًا في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.