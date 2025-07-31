شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقدير أعمار المستخدمين وتطبيق قيود على القاصرين والان مع تفاصيل الخبر

تُوسع جوجل نطاق استخدام تقنية تقدير الأعمار بالذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت الشركة الآن أنها ستبدأ برصد ما إذا كان مستخدمو جوجل في الولايات المتحدة دون سن 18 عامًا، وذلك بعد خطط سابقة للكشف عن مستخدمي يوتيوب القاصرين وتقييدهم.

خلال الأسابيع القليلة القادمة، ستُطلق ميزة تقدير العمر لمجموعة صغيرة من المستخدمين في البداية، مع خطط للتوسع لاحقًا ، وتؤكد جوجل أنها ستعتمد على المعلومات التي يبحث عنها المستخدم أو أنواع مقاطع فيديو يوتيوب التي يشاهدها لتحديد عمره. وكانت الشركة قد أعلنت عن هذه المبادرة لأول مرة في فبراير الماضي.

وإذا رأت جوجل أن عمر المستخدم أقل من 18 عامًا، فستُطبق نفس القيود المفروضة على المستخدمين الذين يُعرّفون أنفسهم مسبقًا بأنهم قاصرون ، وتشمل هذه القيود بالإضافة إلى تفعيل تذكيرات وقت النوم على يوتيوب والحد من توصيات المحتوى، إيقاف الجدول الزمني في خرائط جوجل، وتعطيل الإعلانات المخصصة، ومنع المستخدمين من الوصول إلى تطبيقات البالغين على متجر Play.

وفى حال تحديد جوجل لشخص ما بأنه دون سن 18 عامًا بشكل خاطئ، يمكن للمستخدمين إرسال صورة لبطاقة هويتهم الحكومية أو صورة شخصية (سيلفي) للتحقق من عمرهم، وتأتى هذه الخطوة في ظل حملة عالمية للتحقق من العمر، حيث يضغط السياسيون في الولايات المتحدة على شركات التكنولوجيا لجعل منصاتهم أكثر أمانًا للأطفال.

وتطبق المملكة المتحدة بالفعل شروطًا واسعة للتحقق من العمر تؤثر على منصات مثل Bluesky و Reddit و Discord وحتى Spotify.