تكنولوجيا: تسريب صور جديدة لهاتف Motorola Razr بتصميم فاخر

تستعد موتورولا لإطلاق نسخة فاخرة من هاتفها القابل للطي Razr 60، المعروف أيضًا باسم Razr 2025 في أمريكا الشمالية. فبعد ظهور مواد ترويجية مسربة لإصدار Swarovski في وقت سابق من هذا الشهر، أكدت الشركة موعد الإطلاق الرسمي في 5 أغسطس.

ومع اقتراب الموعد، ظهرت تسريبات جديدة لصور رسمية للهاتف، تكشف عن تصميم فاخر مرصع بالكريستالات من Swarovski، حتى أن إحداها وُضعت في منتصف المفصلة لإبراز الطابع المميز للهاتف.

ورغم هذا المظهر المترف، سيبقى الهاتف من الداخل مطابقًا للنسخة العادية، حيث سيأتي بشاشة قابلة للطي LTPO AMOLED قياس 6.9 بوصة بدقة 1080×2640 ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3000 نتس.

إلى جانب شاشة خارجية AMOLED قياس 3.6 بوصة بدقة 1056×1066 ومعدل تحديث 90 هرتز وسطوع 1700 شمعة، محمية بزجاج Gorilla Glass Victus.

وسيعمل الهاتف بمعالج Dimensity 7400X، مع كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري OIS، وكاميرا واسعة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية 32 ميجابكسل. كما سيحتوي على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 30 واط واللاسلكي بقدرة 15 واط.

