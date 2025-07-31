تكنولوجيا: الهواتف الرائدة منخفضة التكلفة في 2026 قد تأتي بمعالجات كوالكوم أرخص بدلًا من Snapdragon 8 Elite 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل كوالكوم توسيع معالجاتها، فبعد إطلاق سلسلة Snapdragon X للحواسب المحمولة، تستعد الشركة لتقديم خيارات أقل تكلفة ضمن الفئة العليا من معالجات الهواتف.

ووفقًا لتسريبات من Digital Chat Station عبر Weibo، يجري تطوير معالج جديد بالاسم الرمزي SM8845، يُعد نسخة فرعية من المعالج SM8850 الذي سيخلف Snapdragon 8 Elite، والمتوقع الإعلان عنه في سبتمبر القادم باسم Snapdragon 8 Elite 2 أو Elite Gen 2.

التقارير تشير إلى أن SM8845 قد يُطرح تحت اسم “Snapdragon 8 Plus”، إذ سيحافظ على أداء قوي بفضل نوى Oryon نفسها، مع كفاءة أعلى بفضل تقنية التصنيع TSMC N3P، إضافة إلى تحسينات في المزايا المحيطية.

كما توقعت التسريبات أن يأتي هذا المعالج مع هواتف مجهزة ببطاريات ضخمة تصل إلى 8,000 مللي أمبير، خصوصًا في السوق الصيني حيث اللوائح أقل صرامة.

ورجّح البعض أن أول هاتف يعتمد هذا المعالج قد يكون OnePlus Ace 6 Pro، بفضل تسريبات تحدثت عن شاشة 1.5K مسطحة، مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية، وهيكل معدني. ومن المحتمل أيضًا أن تنضم شركات مثل Honor وVivo وOppo إلى قائمة المصنعين الذين سيتبنون هذا المعالج في 2026.

في المقابل، تعمل شركات منافسة مثل ميدياتك على تطوير شرائح قوية مثل Dimensity 9500، بينما تواصل سامسونج دفع معالج Exynos 2600 في أجهزتها الرائدة المقبلة، بما في ذلك سلسلة Galaxy S26 وربما الجيل التالي من Galaxy Z Flip.

المصدر