تكنولوجيا: لعبة بابجى تخطط للتوسع لمنصة ألعاب متنوعة لتتغلب على فورتنايت وروبلوكس

تخطط كرافتون، مطورة لعبة PUBG، لتحويل اللعبة من مجرد لعبة باتل رويال إلى "منصة ألعاب" واسعة النطاق، على غرار ما فعلته Fortnite و Roblox وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توسيع نطاق PUBG لتتجاوز نجاحها الحالي كلعبة إطلاق نار للبقاء على قيد الحياة.

PUBG 2.0: من لعبة إلى منصة

كشف المدير المالي لشركة كرافتون، دونجكيون باي، عن هذه الرؤية في مكالمة أرباح حديثة، مشيرًا إلى أن "PUBG 2.0" لن تكون مجرد لعبة باتل رويال وبدلاً من ذلك، ستركز على تطوير "أوضاع لعب متنوعة" وتحفيز المحتوى الذي يُنشئه المستخدمون (UGC) ، هذه الخطوة مستوحاة بشكل واضح من نجاح Fortnite، التي قدمت مجموعة من التجارب بما في ذلك الألعاب التي طورتها Epic Games وتجارب من إنشاء المستخدمين مثل وضع Lego وخرائط العقبات وألعاب السباق والتجارب الموسيقية.

لماذا هذا التغيير؟

يكمن السبب وراء هذا التحول في حقيقة أن الألعاب التي تعمل كمنصات، مثل Fortnite و Roblox، تتيح للمستخدمين الاحتفال مع الأصدقاء، والتعبير عن أنفسهم من خلال الأفاتار الرقمي، والتنقل بسهولة بين التجارب المختلفة ، من خلال فتح PUBG لمجموعة واسعة من التفاعلات التي ينشئها المستخدمون، تأمل كرافتون في تنويع تجربة اللعب لديها ، ويُنظر إلى المحتوى الذي ينشئه المستخدمون على أنه "الأكثر انتشارًا حاليًا"، لأنه يتيح لقاعدة واسعة من اللاعبين "ابتكار أشياء متنوعة" داخل اللعبة.

تهدف هذه الاستراتيجية إلى تجاوز نجاح PUBG كواحدة من أكثر الألعاب لعبًا على Steam، وتحويلها إلى نظام بيئي أوسع حيث يمكن للاعبين إنشاء واستهلاك أنواع مختلفة من المحتوى، هذا التحول سيسمح لـ PUBG بالمنافسة بشكل أكثر فعالية مع الألعاب التي أصبحت بالفعل وجهات اجتماعية وترفيهية رئيسية، بدلاً من مجرد ألعاب.