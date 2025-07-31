شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج: النظارات وسيلة أساسية لتفاعل البشر مع الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أكد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أن النظارات ستكون الوسيلة الأساسية لتفاعل البشر مع الذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة، وصرح بذلك خلال مكالمة أرباح ميتا للربع الثاني من العام، حيث أكد للمستثمرين اعتقاده بأن الأشخاص الذين لا يستخدمون نظارات الذكاء الاصطناعي سيجدون أنفسهم في وضع غير مؤاتٍ في المستقبل القريب.

رؤية زوكربيرج: الذكاء الاصطناعي في متناول اليد (والعين)

ويقول زوكربيرج: "ما زلت أعتقد أن النظارات ستكون الشكل الأمثل للذكاء الاصطناعي، إذ يمكنك السماح للذكاء الاصطناعي برؤية ما تراه طوال اليوم، وسماع ما تسمعه، والتحدث إليك"، ويشير إلى أن إضافة شاشة، سواء كانت مجال رؤية أوسع بتقنية ثلاثية الأبعاد كنظارات ميتا "أوريون" للواقع المعزز، أو شاشة أصغر مدمجة في النظارات اليومية، ستعزز من قيمتها بشكل كبير.

وأضاف مؤكدًا: "أعتقد أنه في المستقبل، إذا لم يكن لديك نظارات مزودة بالذكاء الاصطناعي ، أو أي طريقة للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي، فأعتقد أنك ربما ستكون في وضع إدراكي غير مؤاتٍ إلى حد كبير مقارنة بالأشخاص الآخرين.

ميتا والنظارات الذكية: استثمار في المستقبل

لطالما ركزت ميتا جهودها على تطوير النظارات الذكية، مثل نظارات راي بان ميتا ومؤخرًا أوكلي ميتا، هذه النظارات تمكن المستخدمين من الاستماع إلى الموسيقى، التقاط الصور أو مقاطع الفيديو، وطرح أسئلة على الذكاء الاصطناعي حول ما يشاهدونه ، وقد حققت هذه الأجهزة القابلة للارتداء نجاحًا مفاجئًا للشركة، حيث تضاعفت إيرادات مبيعات نظارات راي بان ميتا بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي.

ويعتقد زوكربيرج، أن هناك الكثير الذي يمكن تحقيقه فيما يتعلق بالشاشات، مشيرًا إلى أن قسم "Reality Labs" التابع لميتا قد أمضى سنوات في البحث والتطوير في هذه المجالات.

تحديات مالية ومستقبل مجهول



على الرغم من التفاؤل، لا يزال قسم "Reality Labs" يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على ميتا، ففي الربع الثانى بلغت الخسارة التشغيلية للقسم 4.53 مليار دولار، وقد بلغت خسائر الوحدة ما يقرب من 70 مليار دولار منذ عام 2020 ، ويحاول زوكربيرج تبرير هذه التكاليف للمستثمرين بتصويرها كرهان استراتيجي على مستقبل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الاستهلاكية، ومع ذلك، فإن مستقبل الذكاء الاصطناعي الاستهلاكي قد لا يكون محصورًا في النظارات فقط، شركات أخرى مثل OpenAI وشركات ناشئة مثل Humane (التي أنتجت دبابيس الذكاء الاصطناعي) و Limitless (التي تنتج قلادات الذكاء الاصطناعي) دخلت هذا المجال بأشكال مختلفة.

وفى الوقت الحالي، تبدو النظارات هي الخيار الأكثر عملية ومقبولية اجتماعيًا،و لا يزال زوكربيرج متحمسًا لفكرة أن النظارات ستكون هي الحل الأمثل لدمج العالمين المادي والرقمي، وبالتالي تسريع رؤية الميتافيرس بأكملها.