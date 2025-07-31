شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 تغييرات كبيرة فى Pixel 10 الشهر المقبل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

سيتم إطلاق هاتفي Pixel 10 و Pixel 10 Pro في 20 أغسطس القادم، وتتجه الأنظار نحو ما تُخبئه لنا جوجل ، ومن المتوقع أن يحافظ الهاتفان على تصميم Pixel المألوف، ولكن من المتوقع أن تتضمن بعض التحديثات الرئيسية، السؤال هو: هل ستكون هذه التحديثات كافية لجعل Pixel 10 يبدو وكأنه من الجيل التالى؟

إليك أهم الميزات المتوقعة في هاتفىPixel 10 و Pixel 10 Pro تينسور جى 5

من المتوقع أن يكون التحديث الأكبر لهذا العام لكلا الهاتفين هو شريحة المعالجة ، ومن المتوقع أن تُحسّن أول شريحة مُصنّعة بالكامل من جوجل الأداء والكفاءة مقارنةً برقاقة العام الماضي، وصُنعت الشريحة بواسطة شركة TSMC باستخدام تقنية 3 نانومتر المتطورة، لذا يُتوقع أن تكون أقوى من الأجيال السابقة، التي صُنعت بواسطة Samsung Foundry بتقنية 4 نانومتر، يمنح النهج الجديد جوجل تحكمًا أكبر في المكونات الرئيسية وتصميم الشريحة.

كاميرا مقربة فى Pixel 10

سيحصل هاتف Pixel 10 "الأصلي" هذا العام على كاميرا مقربة وفقًا للتسريبات ، وتشير التقارير إلى أن الهاتف سيستخدم مستشعر بدقة 11 ميجابكسل، والذي رأيناه سابقًا في هاتف Pixel 9 Pro Fold . تكتسب كاميرات التقريب شعبية متزايدة، وهي أكثر عملية بشكل عام من الكاميرات فائقة الاتساع، لذا يُعدّ خبر إضافة جوجل لكاميرا إلى هاتف Pixel 10 الأساسي خبرًا سارًا .

ميزة التصوير الماكرو عن بعد

يُقال إن هاتف Pixel 10 قد يحتوي على نظام تصوير ماكرو جديد يستخدم كلاً من الكاميرا المقربة والكاميرا فائقة الاتساع لالتقاط صور ماكرو، يتيح لك أسلوب التصوير المقرب التقاط صور مقربة ودقيقة من مسافة أبعد، تُستخدم الكاميرا فائقة الاتساع لالتقاط صور قريبة جدًا، بينما تُستخدم عدسة التقريب لمدى أطول وتشويش طبيعي للخلفية.

تعزيز تثبيت الفيديو

وفقًا للتسريبات، نتوقع تحسينًا كبيرًا في تثبيت الفيديو في سلسلة هواتف Pixel 10 ، هذا يعني أن مقاطع الفيديو يمكن أن تكون سلسة تقريبًا كما لو تم تصويرها باستخدام مثبت كاميرا، ولكن بدون استخدام المعدات نفسها، أو على الأقل هذا ما تشير إليه الشائعات ،سيُمثل هذا تحسينًا كبيرًا لعشاق تصوير الفيديو، ومن المتوقع أن يُسهم في اقتراب هواتف Pixel من جودة iPhone من حيث جودة الفيديو.

تحسينات في تقنية العرض

تشير الشائعات إلى أن هاتف Pixel 10 سيُحسّن معدل تعتيم PWM، مما يُقلل من إجهاد العين للأشخاص الذين يعانون من اهتزازات الشاشة. ويتحكم PWN في سطوع الشاشة، وتُسبب معدلات الاهتزاز المنخفضة إزعاجًا للعينين ، ويُقال إن Pixel 10 سيحتوي على معدل تعتيم PWM أعلى ، مما يُتوقع أن تكون الشاشة أكثر راحةً للعين.

جاهزية تشي-2

قد تدعم سلسلة هواتف Pixel 10 معيار Qi2 مع غطاء، ومن المتوقع أن تدعم الهواتف معيار الشحن اللاسلكي Qi2، لكنها تفتقر إلى المغناطيس، لذا يُمكنك شراء غطاء مغناطيسي منفصل، واستخدام Qi2.

يتيح Qi2 تحسين توصيل الطاقة وتقليل الحرارة مقارنة بإصدارات Qi القديمة.

تجربة تركز على الذكاء الاصطناعي

يركز الهاتف بشكل كبير على ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تمامًا كما هو الحال مع جميع هواتف عام 2025، و والآن، سيُطرأ تغيير على مساعد الذكاء الاصطناعي "Pixel Sense"، والذي يُقال إنه سيُطلق عليه اسم "Magic Cue" وسيعمل جنبًا إلى جنب مع Gemini، وسيقدم Magic Cue مساعدة واعية بالسياق ولن يتطلب أي توجيهات ، بدلًا من ذلك، سيُراقب نشاط الشاشة واستخدام التطبيقات، ثم يقترح معلومات أو إجراءات ذات صلة، كما إنه سيُعالج المعلومات المُجمعة في بيئة آمنة ومعزولة.