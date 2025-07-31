تكنولوجيا: هاتف Honor Magic V Flip 2 قادم بكاميرات محسّنة وبطارية أكبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Honor لإطلاق هاتفها القابل للطي Magic V Flip 2 قريبًا، وتشير تسريبات جديدة من الصين إلى أن الإطلاق قد يتم في شهر أغسطس.

ووفقًا للمعلومات، ستعيد الشركة تصميم الشاشة الخارجية، حيث ستأتي الكاميرتان الخلفيتان داخل فتحتين متطابقتي الحجم، على عكس الجيل السابق الذي تميز بفتحة أكبر لعدسة 50 ميجابكسل الرئيسية وأخرى أصغر لعدسة 12 ميجابكسل ذات الزاوية الواسعة.

ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الكاميرات ستُعادوضعها بطريقة مشابهة لأجهزة Samsung Galaxy Z Flip وMotorola Razr القابلة للطي. ومع ذلك، تتحدث التسريبات عن تحسينات في قدرات التصوير، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة بخصوص المستشعرات.

إلى جانب ذلك، أعادت Honor تصميم واجهة الشاشة الخارجية لتصبح أكثر سهولة في الاستخدام والتنقل. ومن المتوقع أيضًا أن يأتي Magic V Flip 2 ببطارية أكبر، مع دعم للشحن السريع بقدرة قد تصل إلى 66 واط أو 80 واط، وفقًا للتسريبات السابقة.

كما يُتوقع أن يضم الهاتف معالجًا محدثًا من سلسلة Snapdragon 8، رغم عدم توضيح الإصدار المحدد حتى الآن.

المصدر