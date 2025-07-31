تكنولوجيا: Nothing تبدأ برنامج اختبار Android 16 التجريبي لهاتف Phone (3)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا كنت تملك هاتف Nothing Phone (3)، فأنت تعلم أنه يعمل حاليًا بنظام اندرويد 15، رغم أن جوجل قد أطلقت بالفعل اندرويد 16. والآن، أعلنت الشركة عن بدء تجنيد متطوعين للانضمام إلى برنامج تجريبي مغلق لنظام Nothing OS 4.0 المبني على اندرويد 16.

وأوضحت Nothing أن النسخة الأولية ستركز على تقديم المزايا الأصلية لنظام اندرويد 16، إلى جانب تطبيق نظام تصميم أكثر مرونة يضع أساسًا لواجهة مستخدم أكثر انسجامًا في المستقبل.

لكن بما أن هذه نسخة تجريبية مبكرة، يجب أن يدرك المستخدمون أن الأعطال والأخطاء أمر متوقع، وقد تتعطل بعض الخصائص.

وإذا لم يكن ذلك عائقًا، فيمكن للراغبين التسجيل حتى نهاية هذا الأسبوع (تحديدًا قبل الساعة الخامسة مساءً بتوقيت لندن يوم الأحد). وسيحصل من يتم اختياره على تعليمات مفصلة عبر البريد الإلكتروني خلال الأسبوع المقبل.

وأكدت الشركة أن التقديم مفتوح فقط أمام من يستخدمون هاتفهم Nothing Phone (3) بشكل يومي، ويستعدون لتقديم ملاحظات منتظمة، مع الالتزام بمعايير عالية من أمان المعلومات، وفهم كامل للمخاطر المرتبطة باستخدام البرمجيات التجريبية.

وتخطط Nothing لإطلاق أول نسخة تجريبية عامة من نظام Nothing OS 4.0 القائم على اندرويد 16 لهاتف Phone (3) خلال شهر سبتمبر المقبل.

المصدر