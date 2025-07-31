شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة "كوين ديسك": ارتفاع قيمة العملات الرقمية المشفرة بعد خسائر أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت قيمة العملات الرقمية الرئيسية معوضة خسائرها التي سجلتها خلال ليلة أمس، مع تأكيد محللين أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي أمس بتثبيت معدل الفائدة أبرز تنامي تأثير الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب على البنك المركزي، مما يعزز النظرة الصعودية طويلة الأجل للعملات المشفرة.

ووفقًا لبيان منصة "كوين ديسك" اليوم الخميسبأن قرار الفيدرالي تسبب في حدوث تقلبات في سوق العملات الرقمية، حيث تراجع سعر عملة البيتكوين إلى 116 ألف دولار، كما هبطت عملات XRP، والإيثريوم وسولانا إلى مستويات أقل، ما أدى إلى تصفية العديد من المراكز ذات الرافعة المالية في أسواق العقود الآجلة.



وأشارت المنصة إلى أن الخسائر سرعان ما تم تعويضها، حيث ارتفعت قيمة البيتكوين إلى 118,400 دولار، بينما سجلت عملتا XRP أسعارًا عند 0.00314 دولار وايثيرم 3,870 دولار.

وفيما سبق أبقى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.25% كما كان متوقعًا، مؤكدا أن البنك يركز على كبح التضخم، وليس على تقليل تكاليف الاقتراض الحكومي أو الرهون العقارية السكنية، وهي أولويات للرئيس دونالد ترامب.

تجدر الإشارة إلى أن دونالد ترامب قد انتقد جيروم باول مرارًا بسبب إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة، ما أدى- حسب رأيه- إلى خسائر بمليارات الدولارات على الولايات المتحدة.