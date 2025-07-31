تكنولوجيا: تأكيد ظهور بديل هاتف Samsung Galaxy S26

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتزايد الأنباء حول نية سامسونج إجراء تغيير كبير في أسماء هواتفها الرائدة العام المقبل، إذ تشير التسريبات إلى أن الإصدار الأساسي Galaxy S26 قد لا يرى النور، ليحل مكانه Galaxy S26 Pro. ويأتي ذلك بالتوازي مع شائعات سابقة حول استبدال Galaxy S26+ بنسخة تحمل اسم S26 Edge.

اليوم، اكتسبت نظرية إطلاق Galaxy S26 Pro بدلًا من S26 مزيدًا من المصداقية، بعد رصد جهاز يحمل هذا الاسم في قاعدة بيانات IMEI التابعة لجمعية GSM.

وقد ظهر الجهاز برقم الطراز SM-S942U1، وهو رقم يرتبط عادة بسلسلة Galaxy S26. ومع ذلك، يبدو أن سامسونج عدّلت خطتها بشأن الاسم، خصوصًا أن هناك إدخالًا أقدم في قاعدة البيانات يظهر نفس الطراز تحت اسم Galaxy S26.

ويبقى الغموض الأكبر حول ما إذا كان Galaxy S26 Pro مجرد تغيير في التسمية دون اختلاف في المواصفات، أم أنه سيحصل فعلًا على تحسينات تقنية تبرر لقب “Pro”. كما تتردد شائعات عن احتمال ارتفاع سعره مقارنة بسلسلة Galaxy S25، وهو أمر لن يكون مستغربًا.

