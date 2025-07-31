شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تستعين بالذكاء الاصطناعى فى إجراء الانترفيو للمرشحين للوظائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعتبر استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي أثناء الاختبارات أو المقابلات غشًا، ويُنظر إليه باستخفاف، ومع ذلك، أفادت التقارير أن ميتا ستسمح الآن للمرشحين للوظائف باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي أثناء المقابلات، مع أن هذا سينطبق على بعض المرشحين فقط، وقد أكدت ميتا هذا التطور، بعدما أفادت مجلة Wired أن شركات وادي السيليكون، بما فيها Meta، تشجع بنشاط مواهبها التقنية على استخدام الذكاء الاصطناعي في وظائفها، وترغب في توظيف موظفين قادرين على كتابة الأكواد البرمجية بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

كيف سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في مقابلات الوظائف ؟

ونتيجةً لذلك، تعمل Meta على تطوير نوع جديد من مقابلات البرمجة، حيث يمكن للمرشحين الوصول إلى مساعد ذكاء اصطناعي، فقد تضمنت منشورات Meta الداخلية دعواتٍ لمرشحين تجريبيين، ودعوتهم للتسجيل إذا رغبوا في خوض "مقابلة تجريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي".

ما رأي مارك زوكربيرج في الذكاء الاصطناعي كجزء من وظائف التكنولوجيا؟

وفيما يتعلق برأي مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، بشأن إشراك الذكاء الاصطناعي في عمليات البرمجة، فقد دأب على الدفع باتجاه استخدامه، وقد صرّح بأن الذكاء الاصطناعي قد يصبح قريبًا قادرًا على كتابة كمية كبيرة من الأكواد البرمجية، وقد يُضاهي إنتاج مهندس برمجيات متوسط المستوى.

كما صرّح مارك زوكربيرج علنًا بأنه لا يريد إجبار المهندسين على استخدام الذكاء الاصطناعي لإنجاز عملهم، إلا أنه يريد مستقبلًا يُدير فيه البشر برامج برمجة الذكاء الاصطناعي التي تُؤدي العمل الفعلي، ويتوقع أنه مع مرور الوقت، سيُبنى جزء كبير من الأكواد البرمجية في التطبيقات بواسطة "مهندسي الذكاء الاصطناعي" بدلًا من البشر.

ويقول إن هذا التحول سيُتيح للناس فرصةً أكبر للإبداع والسعي وراء أهداف أكثر ابتكاراً، ومع ذلك، ليست جميع شركات التكنولوجيا منفتحة على استخدام الذكاء الاصطناعي في مقابلات العمل،و في الواقع، حظرت شركة أنثروبيك، الشركة المُطوّرة لجهاز كلود إيه آي، استخدام الذكاء الاصطناعي أثناء التوظيف.