تكنولوجيا: تسريب أسعار مجموعة Google Pixel 10 في أمريكا وكندا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتواصل تسريبات سلسلة Google Pixel 10 بشكل مكثف، وهذه المرة تكشف عن أسعارها في الولايات المتحدة وكندا بعد ظهورها سابقًا في أوروبا.

Pixel 10: يبدأ من 799 دولار (128 جيجابايت).

Pixel 10 Pro: يبدأ من 999 دولار (128 جيجابايت) ويصل حتى 1,449 دولار (1 تيرابايت).

Pixel 10 Pro XL: يبدأ من 1,199 دولار (256 جيجابايت) بعد إلغاء نسخة 128 جيجابايت.

Pixel 10 Pro Fold: يبدأ من 1,799 دولار (256 جيجابايت).

لن تشهد الأجهزة زيادات مباشرة، باستثناء Pixel 10 Pro XL الذي أصبح أغلى بسبب حذف نسخة 128 جيجابايت.

كما سيحصل Pixel 10 على 6 أشهر مجانية من Google AI Pro، بينما بقية الطرازات ستحصل على سنة كاملة من الخدمة مع مزايا YouTube وFitbit.

