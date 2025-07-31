تكنولوجيا: اقتراب موعد إطلاق جهاز Samsung Galaxy Tab S10 Lite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل سامسونج حاليًا على ثلاثة أجهزة لوحية جديدة: Galaxy Tab S11 وGalaxy Tab S11 Ultra للفئة العليا، بالإضافة إلى الجهاز الأرخص Galaxy Tab S10 Lite.

وقد ظهر Galaxy Tab S10 Lite مؤخرًا في قاعدة بيانات Bluetooth SIG بعد حصوله على شهادة الاعتماد اللازمة لطرحه في الأسواق. يُعد هذا الإجراء خطوة طبيعية على طريق الإطلاق، ما يشير إلى أن الجهاز قد يصبح رسميًا قريبًا.

وتشير التسريبات إلى أن سامسونج قد تكشف عنه في وقت مبكر من الشهر المقبل. سيعمل الجهاز بمعالج Exynos 1380 إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت. كما سيدعم قلم S Pen ولوحة مفاتيح، في حين يُتوقع أن يضم بطارية بسعة 8,000 ملي أمبير مع شحن سلكي سريع بقدرة 45 واط.

ومن المرجح أن يعمل الجهاز بنظام اندرويد 15 عند طرحه، مع واجهة One UI 7 المخصصة من سامسونج.

المصدر