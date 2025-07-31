شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تسرق ميزة قديمة في هواتف جوجل وتُعيد الترويج لها من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أكتوبر 2021، كشفت جوجل عن هاتفي Pixel 6 وPixel 6 Pro، وكانت هذه بداية تركيز جوجل المتجدد على جعل Pixel منافسًا قويًا لهاتف آيفون، فقد كان طراز Pixel السابق، Pixel 5، من الفئة المتوسطة، وقدم Pixel 6 أول معالج تطبيقات (AP) من جوجل، Tensor، على الرغم من أنه كان يعتمد في الغالب على معالج Exynos. ومع ذلك، فقد سمح لجوجل بجعل Pixel 6 وPixel 6 Pro أول هاتفين ذكيين مزودين بميزة ذكاء اصطناعي وتعلم آلي مدمجة، والتي لم تكن موجودة سابقًا إلا في الهواتف الذكية التي تحتوي على تطبيق مثبت.

أوجه التشابه بين طرازات جوجل وهواتف آيفون ؟

كعادتها، قامت آبل بنسخ هذه الميزة، وأطلقت عليها اسمًا جديدًا، وتُروّج لها الآن باسم "Clean Up"و لأول مرة في يونيو 2024 والآن، وبعد مرور أكثر من عام، تُبرز آبل هذه الميزة في أحدث إعلاناتها التلفزيونية لسلسلة هواتف iPhone 16.

ويُظهر الإعلان زوجًا ينظر إلى هاتفه الآيفون، جالسًا على كرسي على يسار المشهد، بينما زوجته على يمينه، جالسة على أريكة تقرأ كتابًا و قط الزوجين يجلس على الأريكة بالقرب من زوجته، ويأخذ الزوج هاتفه الآيفون، ويلتقط صورة لزوجته وقطته وباستخدام إصبعه لرسم دائرة حول القطة، تختفي القطة، لتتحول صورة الزوجة وقطتها إلى صورة للزوجة فقط وهي تقرأ كتابًا.

يُري الزوج زوجته الصورة المُعدّلة بالذكاء الاصطناعي، والتي تُظهر اختفاء القطة، ويتمكن الزوج أيضًا من النقر على شاشة هاتفه، لتعود القطة إلى الصورة.

وتتطلب هذه الميزة استخدام ذكاء Apple، التي هي متوفرة لهواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max وسلسلة هواتف iPhone 16 وiPhone 16e، و لاستخدام ميزة "التنظيف"، يمكنك اختيار صورة من تطبيق الصور على نظام iOS، وانقر على أيقونة "تعديل" أسفل الشاشة، والتي تشبه ثلاثة أزرار تحكم منزلقة، ثم تأكد من تفعيل ميزة "تلقائي" (الأيقونة، أسفل الشاشة، تشبه عصا سحرية)، ثم انقر على آخر أيقونة على يمين الشاشة مكتوب عليها "تنظيف"، وقم بتحديد العنصر الذي تريد إزالته، وستتم إزالته من الشاشة بينما يُنشئ الذكاء الاصطناعي خلفية جديدة.