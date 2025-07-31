شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرق ذكية لحماية طفلك على مواقع التواصل.. من غير ما تحسسه بالمراقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تزايد استخدام الأطفال والمراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي، تبرز الحاجة الماسة لدور فعّال من الأهل في مراقبة هذه الحسابات لحمايتهم من المخاطر الرقمية مثل الابتزاز، التنمر، الاستدراج، أو المحتوى غير المناسب.

وينصح خبراء الأمن الرقمي الأسرة باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والفعالة لمتابعة نشاط أبنائهم على المنصات المختلفة دون اختراق خصوصيتهم، وهي على النحو التالي :

1. الاتفاق على القواعد الرقمية

ضعوا معًا قواعد لاستخدام الهاتف والإنترنت، مثل تحديد وقت الاستخدام اليومي، وعدم قبول طلبات صداقة من غرباء، أو مشاركة معلومات شخصية.



2 . مشاركة الحسابات أو الوصول الجزئي

يُفضل في سن صغيرة أن يتم إنشاء الحسابات بموافقة الأسرة، مع حفظ كلمات المرور، أو على الأقل ربط الحساب ببريد إلكتروني أو رقم هاتف أحد الأبوين.



3. استخدام أدوات الرقابة الأبوية

تقدم العديد من التطبيقات، مثل Google Family Link أو Meta Family Center، إمكانية متابعة التطبيقات المستخدمة والوقت المنقضي على كل منصة، بل وتنبيه الأسرة عند ظهور محتوى مريب.



4. مراقبة غير مباشرة من خلال النشاط الظاهر

راقب قائمة الأصدقاء والمنشورات والتفاعلات التي تظهر للعلن، خاصة على فيسبوك وإنستجرام، وابحث عن أي سلوك غير مألوف.



5. التحديث المستمر للمعلومات

تابع التحديثات في سياسات الخصوصية والأمان لكل منصة، واستغل ميزات مثل "الملف المقيد للمراهقين" أو "وضع الأمان".

ويشدد مختصو علم النفس التربوي على ضرورة عدم اللجوء للتجسس أو التجريح، لأن المراهق قد يتجه لعالم افتراضي مخفي أو يستخدم حسابات وهمية، لاسيما أن حماية الأبناء تبدأ من بناء علاقة قائمة على الحوار والوعي الرقمي، وليس فقط على المراقبة.