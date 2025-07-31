شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمى محادثاتك على تليجرام من الاختراق؟.. خطوات بسيطة تضمن أمانك الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل تصاعد مخاوف المستخدمين من مخاطر التجسس والاختراق، باتت حماية المحادثات الرقمية أولوية قصوى، خاصة على تطبيقات المراسلة الفورية مثل "تيليجرام"، الذي يستخدمه ملايين الأشخاص حول العالم.

ولتعزيز الخصوصية، ينصح خبراء الأمن السيبراني باتباع عدد من الخطوات التي تضمن حماية المحادثات على تيليجرام من التطفل أو الاختراق، خاصة في ظل تزايد محاولات التصيّد الإلكتروني.

وتعد أولى هذه الخطوات هي تفعيل خاصية التحقق بخطوتين، والتي توفر طبقة أمان إضافية عبر إدخال كلمة مرور ثانية عند تسجيل الدخول من أي جهاز جديد.

كما يُنصح باستخدام المحادثات السرية (Secret Chats)، التي تتميز بالتشفير من طرف إلى طرف وعدم تخزين الرسائل على خوادم التطبيق، مع إمكانية تحديد مؤقت لحذف الرسائل تلقائيًا.

ويتيح تيليجرام كذلك إمكانية قفل التطبيق برمز مرور أو بصمة، وهي خطوة أساسية لمنع أي شخص من الوصول للمحادثات في حال فقدان الهاتف أو سرقته.

كما يمكن للمستخدمين مراقبة أجهزتهم المرتبطة بالحساب من خلال خاصية "الجلسات النشطة"، التي تسمح بكشف أي تسجيل دخول غير معتاد، مع إمكانية تسجيل الخروج منه على الفور.

ويوصي الخبراء بعدم الضغط على أي روابط مشبوهة أو التفاعل مع حسابات غير موثوقة، إذ قد تحتوي على برمجيات خبيثة تهدد أمن الحساب.

الجدير بالذكر أن تيليجرام يوفر أدوات قوية للتحكم في الخصوصية، مما يوفر للمستخدمين بيئة أكثر أمانًا وتحكمًا.