تكنولوجيا: تحديث iOS 18.6 لأجهزة iPhone مع تغييرات خاصة بالاتحاد الأوروبى.. تعرف على أبرزها

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Apple تحديث iOS 18.6 لأجهزة iPhone، وبينما لا يزال تركيز الشركة منصبًا على تقديم ميزات جديدة في iOS 26، فإن التحديث المستقر الأخير يحمل أيضًا مجموعة من التغييرات، خاصةً لمستخدمي iPhone في الاتحاد الأوروبي.

ويوفر التحديث تجربة مستخدم جديدة عند تثبيت أسواق تطبيقات بديلة من الويب، أو تطبيقات من الويب، أو تطبيقات المطورين، كما يتضمن تحديث iOS 18.6 إصلاحات للأخطاء التي تم الإبلاغ عنها في إصدارات البرامج الثابتة السابقة.

تحديث iOS 18.6: ما الجديد

وفقًا لملاحظات إصدار Apple، تم تحديث العديد من تجارب المستخدم في iOS 18.6، سيتم عرض هذه التجربة عند تثبيت سوق تطبيقات بديل من موقع المطور. كما تنطبق التجربة المحدثة على حالات تثبيت تطبيق من موقع المطور.

علاوة على ذلك، ستطرح شركة التكنولوجيا العملاقة، ومقرها كوبرتينو، واجهة برمجة تطبيقات (API) في وقت لاحق من هذا العام، تتيح للمطورين بدء تنزيل التطبيقات الموزعة بشكل بديل والتي ينشرونها من داخل تطبيقاتهم المنشورة مسبقًا.

وسيكون هناك تغيير طفيف في عمليات التثبيت اللاحقة للتطبيق من نفس المطور عبر الويب، وفقًا لشركة Apple، وبالإضافة إلى تجربة المستخدم المُحدثة، يتضمن تحديث iOS 18.6 إصلاحات أخطاء وتحديثات أمنية مهمة. من بينها إصلاح لمشكلة في تطبيق الصور كانت تتسبب في عدم مشاركة مقاطع الفيديو التذكارية.

تم أيضًا تصحيح بعض الثغرات الأمنية في WebKit. إذا تُركت دون علاج، فقد تكون تسببت في انتحال شريط العناوين عند زيارة موقع ويب ضار، وكشفت عن معلومات حساسة للمستخدم عند معالجة محتوى ويب مُصمم بشكل ضار. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون أدت أيضًا إلى تعطل غير متوقع في Safari، أو رفض الخدمة، أو الكشف عن حالات داخلية للتطبيق، أو تلف الذاكرة. لذلك، يُنصح مستخدمو هواتف iPhone المتوافقة بتحديث نظام التشغيل iOS 18.6 فورًا. لتثبيت التحديث على جهاز iPhone، افتح تطبيق الإعدادات، ثم انقر على "عام" > "تحديث البرنامج" > "التثبيت الآن". التحديث متاح لأجهزة iPhone XS والإصدارات الأحدث.

من المتوقع أن توقف Apple تطوير الإصدارات المستقبلية من نظام التشغيل iOS 18، ومن المقرر إصدار iOS 26 في سبتمبر بالتزامن مع سلسلة iPhone 17 القادمة.