تكنولوجيا: اختبار الذكاء الاصطناعي من خلال تعليمه لعبة الـ"سودوكو"

تستطيع أدوات الذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، مثل ChatGPT من OpenAI أو Gemini من جوجل، إنجاز الكثير من تقديم نصائح في العلاقات، وصياغة نصوص تساعدك على التهرب من الالتزامات الاجتماعية، وحتى كتابة مقالات علمية، ولكن هل يمكنها أيضًا حل ألغاز السودوكو الصباحية؟

وفقا لما ذكره موقع "techxplore"، فإنه في دراسة جديدة، قرر فريق من علماء الحاسوب من جامعة كولورادو بولدر اكتشاف ذلك، حيث أنشأ الفريق ما يقرب من 2300 لغز سودوكو أصلي، تتطلب من اللاعبين إدخال أرقام في شبكة وفقًا لقواعد معينة، ثم طلبوا من عدة أدوات ذكاء اصطناعي إكمالها.

كانت النتائج متباينة، فبينما استطاعت بعض نماذج الذكاء الاصطناعي حل ألغاز السودوكو السهلة، واجهت حتى أفضلها صعوبة في شرح كيفية حلها، حيث قدمت أوصافًا مشوهة أو غير دقيقة أو حتى سريالية لكيفية التوصل إلى إجاباتها.

وقالت ماريا باتشيكو، الباحثة المشاركة في الدراسة، إن النتائج تثير تساؤلات حول موثوقية المعلومات التي يولدها الذكاء الاصطناعي.

قالت باتشيكو، الأستاذة المساعدة في قسم علوم الحاسوب: "بالنسبة لبعض أنواع ألغاز السودوكو، لا تزال معظم برامج الذكاء الاصطناعى تقصر في تقديم تفسيرات قابلة للاستخدام البشري بأي شكل من الأشكال"، "لماذا توصلوا إلى هذا الحل؟ ما هي الخطوات اللازمة للوصول إليه؟"

نشرت هي وزملاؤها نتائجهم في مجلة "نتائج جمعية اللغويات الحاسوبية"، ويستخدمون هذه التمارين المنطقية لاستكشاف كيفية تفكير منصات الذكاء الاصطناعي.

قال فابيو سومينزي، الباحث المشارك في الدراسة والأستاذ في قسم الهندسة الكهربائية والحاسوبية والطاقة، إن النتائج قد تؤدي يومًا ما إلى برامج حاسوبية أكثر موثوقية وجدارة بالثقة، مضيفا "الألغاز ممتعة، لكنها أيضًا نموذج مصغر لدراسة عملية صنع القرار في التعلم الآلي".