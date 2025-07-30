شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قوة الفضاء الأمريكية تضخ 37.3 مليون دولار فى برنامج اتصالات فضائية آمن ومقاوم للتشويش والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت قوة الفضاء الأمريكية عن منح خمسة عقود جديدة بقيمة إجمالية قدرها 37.3 مليون دولار ضمن برنامج الاتصالات التكتيكية المحمية (PTS)، وهو جزء من مبادرة أوسع نطاقاً بقيمة 4 مليارات دولار تهدف إلى تطوير اتصالات فضائية آمنة ومقاومة للتشويش للقوات الأمريكية.

عقود رئيسية لتعزيز القدرات العسكرية

وتمثل هذه العقود دفعة قوية للبرنامج الذي يسعى لضمان حصول المقاتلين الأمريكيين على اتصالات غير منقطعة في ساحة المعركة ، وتشمل الشركات الفائزة بالعقود كلاً من:

* بوينج.

* نورثروب جرومان.

* فياسات.

* إنتلسات (التي ستعتمد على شركة K2 Space الناشئة لتوفير الأقمار الصناعية).

* أسترانيس (شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو ومدعومة برأس مال مخاطر).

وستعمل هذه الشركات على تطوير وتصميم نماذج أولية لأقمار صناعية مصممة خصيصاً لتوفير اتصالات تكتيكية مقاومة للتشويش.

جدول زمني طموح ونهج جديد

من المقرر أن تستكمل الشركات تصميماتها بحلول يناير 2026 ، بعد ذلك ستختار قوة الفضاء تصميماً واحداً لتعاقد إضافي يخص القمر الصناعي الأول، والذي من المتوقع إطلاقه في عام 2028 ، كما سيتم منح عقود إنتاج إضافية في نفس العام.

ويمثل هذا النهج تحولاً ملحوظاً في طريقة استحواذ المؤسسة العسكرية على الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض، فبدلاً من الدورات الطويلة والمكلفة التي كانت تستغرق سنوات، تهدف قوة الفضاء الآن إلى الاستفادة من سرعة الابتكار في القطاع التجاري وتشجيع المنافسة من خلال إشراك العديد من البائعين في المراحل الأولية للبرنامج.

وعلق كورديل دي لا بينا الابن، المدير التنفيذي للبرنامج، في بيان صحفي: "يحدث عقدنا مع برنامج PTS-G نقلة نوعية في كيفية حصول قوة الفضاء على قدرات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية للمقاتلين ، كما إن دمج التصاميم الأساسية التجارية لتلبية القدرات العسكرية يعزز بشكل كبير سرعة وكفاءة قوة الفضاء، مما يعزز قدرتها على مواجهة التهديدات الناشئة".

تعزيز الابتكار في الفضاء والدفاع

هذه الخطوة تؤكد التزام قوة الفضاء الأمريكية بتبني حلول مبتكرة من الشركات التجارية لتعزيز قدراتها الدفاعية، مما يعكس توجهاً متزايداً نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.