تكنولوجيا: تأكيد رسمي أولي لهاتف Xiaomi 16 Ultra مع تلميحات بتحسينات لكاميرا Leica

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Xiaomi هاتفها الرائد الأحدث من فئة Ultra قبل أقل من ستة أشهر. ومع ذلك، بدأ الرئيس التنفيذي للشركة، لي جون، في التلميح بحالة الجهاز. لم يكتفِ لي جون بتأكيد وجود Xiaomi 16 Ultra لأول مرة فحسب، بل أشار أيضًا إلى ترقيات في الكاميرا وتعميق واضح لشراكة Xiaomi مع Leica.

قدمت Xiaomi هاتف Xiaomi 15 Ultra قبل أقل من ستة أشهر كمنافس لـ Galaxy S25 Ultra وغيره من الهواتف الرائدة من فئة Ultra. ومع ذلك، بدأ المسربون في التكهن بمواصفات Xiaomi 16 Ultra.

في خطوة مفاجئة، علق الرئيس التنفيذي لـ Xiaomi على الشائعات قبل أشهر من الإصدار المتوقع للجهاز. وفي منشور على Weibo، كرر لي جون تأكيده على استمرار شراكة Xiaomi مع Leica للهواتف الرائدة القادمة. ووفقًا لـ Digital Chat Station، ستعمل الشركتان بشكل أوثق هذه المرة، وهو ما ألمح إليه لي جون في منشوره ذاته.

علاوة على ذلك، أشار الرئيس التنفيذي لـ Xiaomi إلى أن Xiaomi 16 Ultra سيتفوق على سابقه من حيث أجهزة الكاميرا. وفي هذا السياق، تشير الشائعات الأخيرة إلى أن Xiaomi 16 Ultra قد يتميز بثلاث ترقيات رئيسية في نظام الكاميرا الثلاثية الجديد. ويُزعم أيضًا أن الهاتف الرائد من فئة Ultra سيعود بسعة بطارية تقارب 7500 مللي أمبير/ساعة. واستنادًا إلى التوقعات الحالية، من المفترض أن يعمل كل ذلك بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. ومع ذلك، من المتوقع حاليًا أن يُطلق Xiaomi 16 Ultra خلال معرض MWC 2026 في برشلونة، والذي يُعقد بين 2 و5 مارس 2025.





