شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يغير سياسته فى تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو التى تحتوى ألفاظ نابية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن يوتيوب عن تعديل هام في سياسته الخاصة بتحقيق الدخل من مقاطع الفيديو، والذي سيُسعد العديد من منشئي المحتوى، فوفقًا للتغييرات الجديدة، أصبح بإمكان مقاطع الفيديو التي تحتوي على ألفاظ نابية قوية، في الثواني السبع الأولى، تحقيق إيرادات إعلانية كاملة.

في السابق، كانت هذه الفيديوهات مؤهلة فقط للحصول على "إيرادات إعلانات محدودة"، ويأتى هذا القرار بناءً على تحول في توقعات المعلنين، كما أوضح كونور كافانا، رئيس قسم تجربة سياسات تحقيق الربح في يوتيوب، فقد أشار إلى أن المعلنين أصبحوا الآن أكثر مرونة ولديهم القدرة على توجيه إعلاناتهم إلى مستويات مختلفة من المحتوى الذى يتضمن ألفاظًا نابية، وهذا التغيير يعكس تطورًا في فهم يوتيوب لمعايير المحتوى المقبول لدى كل من المعلنين والجمهور.

ولم تكن سياسات يوتيوب المتعلقة بالألفاظ النابية مستقرة، فقد شهدت العديد من التعديلات على مر السنين ، ففي نوفمبر 2022، بدأت الشركة بتقييد عائدات الإعلانات في حال استخدام ألفاظ نابية خلال أول 8-15 ثانية من الفيديو، ولكن في مارس 2023، تم تعديل هذه السياسة للسماح لتلك الفيديوهات بتحقيق عائدات إعلانية، مما يوضح توجه يوتيوب نحو مرونة أكبر في هذا الصدد.

وعلى الرغم من هذه التغييرات، لا تزال هناك بعض القيود المفروضة ، فما زال يوتيوب سيقيّد تحقيق الدخل إذا تم استخدام ألفاظ نابية، سواء كانت معتدلة أو قوية، في العناوين أو الصور المصغرة لمقاطع الفيديو ، بالإضافة إلى ذلك ستُعتبر الفيديوهات التي تستخدم ألفاظًا نابية قوية "بشكل متكرر" انتهاكًا لإرشادات يوتيوب للمحتوى المناسب للمعلنين، لذا يُنصح منشئو المحتوى باختيار كلماتهم بعناية لضمان الامتثال لهذه الإرشادات.