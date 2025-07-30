تكنولوجيا: مايكروسوفت قد تقدم اشتراكات Xbox Cloud Gaming مستقلة بألعاب خاصة بكل فئة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد لا يضطر اللاعبون الذين يعتمدون على الخدمات السحابية بعد الآن إلى الاشتراك في Game Pass Ultimate. تشير تسريبات من Better xCloud إلى أن مايكروسوفت قد تكشف عن خطط اشتراك مستقلة لـ Xbox Cloud Gaming، حيث ستكون بعض الألعاب الحصرية من مايكروسوفت وألعاب الطرف الثالث متاحة فقط في فئات اشتراك مدفوعة محددة.

حاليًا، يحتاج اللاعبون إلى اشتراك Game Pass Ultimate للوصول إلى ميزات Xbox Cloud Gaming. لكن مايكروسوفت قد تقدم قريبًا بديلاً للمشتركين الذين يجدون هذا الخيار مكلفًا أو يفضلون البث. اكتشف Redphx من Better xCloud بعض الأكواد التي تكشف عن وجود أربع فئات محتملة على الأقل للاشتراكات الجديدة. قد تكون بعض ألعاب الطرف الثالث وألعاب Xbox متاحة فقط في خطط محددة.

حددت Better xCloud إشارات إلى فئات تحمل أسماء Callisto، Dia، Europa، وFerdinand. من المحتمل أن تكون Callisto هي الاشتراك الأغلى، بينما تستهدف Ferdinand الميزانيات الأصغر. ستكون بعض العناوين الشهيرة، مثل GTA 5، جزءًا من عدد محدود من الفئات، بينما ستشمل جميع الفئات ألعابًا أخرى مثل Genshin Impact وDoom 64. قد تقدم الفئات المختلفة أيضًا مزايا إضافية، مثل جودة صورة بصرية أعلى كميزة محتملة.

يُعد Xbox Cloud Gaming جزءًا أساسيًا من استراتيجية مايكروسوفت متعددة المنصات، حيث يجلب خدماته إلى أجهزة متعددة. يمكن لمختبري Xbox Insider الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة بث المزيد من العناوين عبر تطبيق Xbox PC. كما أن برنامج Play Anywhere يتيح للاعبين استئناف اللعب المستند إلى السحابة على الأجهزة المنزلية وأجهزة الألعاب المحمولة.

تتحرك مايكروسوفت تدريجيًا بعيدًا عن Xbox Series X|S، مع الترويج لمنتجات مثل جهاز ROG Xbox Ally المحمول. حتى الجهاز المشاع عنه لعام 2027 قد يكون قائمًا على نظام ويندوز، مما يثير تساؤلات حول التوافق العكسي. وعد فيل سبنسر بأن الشركة لن تتخلى عن ألعاب Xbox القديمة المقتصرة على الأجهزة المنزلية. ومع ذلك، يظل الألعاب السحابية حلاً احتياطيًا قد يكون أقل من المستوى المطلوب عندما لا يكون المحاكاة ممكنًا.

أشار بعض اللاعبين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن أربع فئات لـ Xbox Cloud Gaming تبدو مفرطة. قد تختار مايكروسوفت دمج بعض الخيارات الجديدة في اشتراكات Game Pass الحالية.

