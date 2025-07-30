شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول آيفون قابل للطى من آبل سيصل إليك فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذهب التوقعات إلي أن شركة آبل ستدخل أخيرًا قطاع الهواتف القابلة للطي العام المقبل بهاتف آيفون فولد الذي طال انتظاره، وبينما لا تزال آبل متكتمة بشأن تطوير هاتف آيفون قابل للطي، فقد زعم يُزعم الخبير التقني جي بي مورجان بأنه قد تم اقترلح الجدول الزمني للإطلاق والسعر والمواصفات المحتملة للجهاز.



ومن المتوقع أن يتميز هاتف آيفون القابل للطي بتصميم يشبه شكل الكتاب ويُقال إنه سيحتوي على شاشة داخلية مرنة مقاس 7.8 بوصة وشاشة خارجية مقاس 5.5 بوصة، وقد أشارت أحدث مذكرة للمستثمرين من محلل جي بي مورجان والتي اطلعت عليها سي إن بي سي، إلى تفاصيل حول هاتف آيفون القابل للطي ووفقًا للتقرير، مع توقع تحديثات متواضعة فقط في سلسلة آيفون 17 هذا الخريف، فإن اهتمام المستثمرين يتحول بالفعل نحو تشكيلة هواتف آبل لعام 2026

كما أفاد المحلل أن أول هاتف آيفون قابل للطي من آبل سيُطلق في سبتمبر 2026 ضمن تشكيلة هواتف آيفون 18 وكانت تقارير متعددة، بما في ذلك مصادر من سلسلة توريد الصناعة، قد أشارت سابقًا إلى موعد إطلاق آيفون القابل للطي في سبتمبر 2026

و يُقال إن تصميم آيفون القابل للطي من آبل سيكون على شكل كتاب، وسيحتوي على شاشة داخلية بقياس 7.8 بوصة وشاشة خارجية بقياس 5.5 بوصة، ومن المتوقع أن تكون اللوحة الداخلية خالية من التجاعيد.

سعر هاتف آيفون القابل للطي من آبل

كما يتوقع الخبير التقني بأن يبلغ سعر أول هاتف ذكي قابل للطي من آبل 1999 دولارًا أمريكيًا ويُقال إن هذا سيُتيح للشركة فرصة تحقيق إيرادات بقيمة 65 مليار دولار أمريكي.

وصرح أيضًا أن مبيعات آيفون القابل للطي ستبلغ حوالي 10 ملايين وحدة في السنة المالية 2027، مع توقعات بنمو المبيعات إلى حوالي 40 مليون وحدة بحلول السنة المالية 2029.