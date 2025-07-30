شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهلال بيكبر.. اعرف نسبة إضاءة القمر فى سماء الليل والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر ستة أيام، وهو الآن في مرحلة الهلال المتزايد من دورته القمرية، حيث تبلغ نسبة إضاءته 32%، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي، عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وأحيانًا يكون مجرد ضوء فضي.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تقع المراحل الأربع الرئيسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر في أبهى صوره.

ستكون المرحلة التالية من مراحل القمر هي الربع الأول للقمر يوم الأحد 1 أغسطس، ويُشير قمر الربع الأول، المعروف أيضًا باسم نصف القمر الأول من الشهر، لأن القمر يبدو نصف مضاء عند رؤيته من الأرض، إلى الوقت الذي يكون فيه القمر في ربع دورته القمرية ورحلته حول الأرض.

وكتبت ناسا في بيان: "قد يُطلق الناس على هذا اسم نصف القمر، لكن تذكروا، هذا ليس ما تشاهدونه في السماء حقًا.. أنتم ترون مجرد شريحة من القمر بأكمله، نصف النصف المضاء".