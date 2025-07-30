تكنولوجيا: Xiaomi تضيف المزيد من الهواتف إلى قائمة نهاية الدعم مع تحول تركيزها إلى HyperOS 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن تطوير HyperOS 2 قد انتهى، حيث تُركز Xiaomi الآن على HyperOS 3، الذي سيعتمد على نظام Android 16. بالتزامن مع ذلك، أدرجت الشركة تسعة هواتف ستصل إلى نهاية دورة دعمها قريبًا.

أفادت تقارير أن Xiaomi توقفت عن العمل على HyperOS 2، الذي أُطلق لأول مرة كواجهة مستخدم مبنية على Android 15. وعلى الرغم من أن تحديث 2.3 الأخير جلب Android 16 لبعض الأجهزة المختارة، إلا أن HyperOS 3 هو من سيحمل تغييرات كبيرة. هذا التحول في التطوير يعني أنه لن تكون هناك تحديثات كبيرة تركز على التحسين تحت اسم HyperOS 2. أما بالنسبة للتحديث الكبير القادم، فلم تؤكد Xiaomi بعد موعد إصدار النسخة الثابتة من HyperOS 3، لكن من المتوقع أن تحصل بعض الهواتف من الجيل السابق على تحديث Android 16 القادم.

في هذا السياق، أدرجت Xiaomi مواعيد نهاية الدعم لعدة هواتف. ستحصل الهواتف المُضافة حديثًا على آخر تصحيح أمان لها في سبتمبر 2025، وبعد ذلك لن تتلقى أي تحديثات رسمية. تشمل الأجهزة المُضافة حديثًا إلى هذه القائمة:

Redmi A1

Redmi A1+

Redmi 11 Prime 4G

Poco C50

Poco M5

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite LE

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

لم تتلق معظم هذه الأجهزة تحديث HyperOS 2، مما يعني أنها بالتأكيد لن تكون ضمن قائمة الأجهزة المدعومة لـ HyperOS 3. من المتوقع أن يجلب تحديث Android 16 لأجهزة Xiaomi واجهة مستخدم محسنة، مصممة لتقديم تجربة مستخدم مثالية. كما يُتوقع تحسين أداء النظام مع التحديث، مع تأثيرات بصرية محسّنة وانتقالات أكثر سلاسة مقارنة بـ HyperOS 2. تُشير الشائعات إلى أن Xiaomi ستبدأ مرحلة الاختبار التجريبي لـ HyperOS 3 في وقت لاحق من هذا العام، بينما من المرجح أن يتم تقديم الإصدار الثابت مع سلسلة Xiaomi 16.

المصدر: