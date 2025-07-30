شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس اكس تطلق 28 قمرًا صناعيًا من سلسلة ستارلينك على صاروخ فالكون 9 والان مع تفاصيل الخبر

تتواجد مجموعة جديدة من 28 قمرًا صناعيًا إضافيًا من سلسلة ستارلينك الآن في مدار الأرض بعد إطلاقها من فلوريدا، حيث انطلق صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من مجمع الإطلاق الفضائي 40 (SLC-40) في محطة كيب كانافيرال الفضائية بولاية فلوريدا.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه بعد صعوده إلى الفضاء لمدة تسع دقائق، كانت أقمار ستارلينك الـ 28 المخصصة لإنترنت النطاق العريض (المجموعة 10-29) في طريقها إلى مدارها المحدد.

يمثل هذا الإطلاق الرحلة السادسة والعشرين للمرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9 (B1069)، والتي عادت بسلام إلى الهبوط على متن سفينة متمركزة في المحيط الأطلسي.

أُضيفت 28 قمرًا صناعيًا إلى كوكبة سبيس إكس العملاقة ذات المدار الأرضي المنخفض، والتي يبلغ مجموعها الآن أكثر من 8050 وحدة نشطة من أصل أكثر من 9300 أُطلقت منذ عام 2018، وفقًا لمتتبع الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل.

كان هذا الإطلاق هو المهمة السادسة والتسعين لسبيس إكس هذا العام، والتي كانت جميعها، باستثناء ثلاثة، على متن صواريخ فالكون 9.

وتخطط الشركة لإطلاقين إضافيين هذا الأسبوع، وهما مهمة ستارلينك أخرى، وإطلاق رواد فضاء كرو-11 إلى محطة الفضاء الدولية من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.