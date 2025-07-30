تكنولوجيا: OpenAI تضيف وضع الدراسة إلى قدرات ChatGPT

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OpenAI عن توسيع قدرات ChatGPT من خلال إضافة وضع جديد يُعرف باسم “Study Mode”، يهدف إلى مساعدة الطلاب على التعلم خطوة بخطوة وفهم كيفية توليد الإجابات.

وستقوم الشركة لاحقًا بتطبيق أفضل طرق التعلم المكتشفة عبر هذا الوضع في نماذجها الأساسية للذكاء الاصطناعي.

يتاح وضع الدراسة الآن لمستخدمي حسابات Free وPlus وPro وTeam، على أن يصل خلال الأسابيع المقبلة إلى حسابات ChatGPT Edu. ويمكن تفعيله من نافذة اختيار أوضاع ChatGPT، التي تضم أيضًا أوضاعًا أخرى مثل Deep Research.

ويبدأ هذا الوضع باختبار مهارات الطالب لتحديد مستواه، ثم يكيّف الإجابات بما يتناسب معه. بدلاً من تقديم الحل مباشرة، يستخدم ChatGPT تلميحات وأسئلة وخطوات إرشادية تدفع الطالب للتفكير والوصول إلى الإجابة بنفسه.

كما يمكنه اختبار مدى استيعاب الطالب وقدرته على تطبيق معرفته في مسائل مشابهة، مما يساعده على الاستعداد للامتحانات.

وبجانب ذلك، يمكن للطلاب الذين يفوتون المحاضرات استخدام تطبيق Plaud Note، وهو مسجل صوتي يعتمد على ChatGPT لتفريغ المحاضرات وتلخيصها تلقائيًا.

