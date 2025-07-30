Silent Hill f.. لعبة الرعب الياباني الغامض منتظرة في سبتمبر

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - كشف الروائي Ryukishi07 خلال حضور في مؤتمر Anime Expo 2025 ، عن فلسفته في تصوير الرعب بلعبة Silent Hill f ، موضحًا أن التجربة تبدأ بتمازج محير بين العناصر النفسية وما وراء الطبيعة، قبل أن تتباعد خيوط الحبكة تدريجيًا.

وأوضح أن التصميم المتقن يثير الحيرة لدى اللاعب، فيتردد بين الشك واليقين، وتذوب الحدود بين الحقيقة والوهم أمام عينيه .

وتغوص اللعبة في أجواء اليابان بعقد الستينيات، مع إطلاق مخطط له في 25 سبتمبر 2025 عبر أجهزة الحاسب والمنصات الحديثة.

تبتعد القصة عن سياق الأجزاء السابقة، لتركز على مزيج عاطفي مؤثر يجمع بين لوعة الفراق ودفء المشاعر، ضمن رؤية فنية تجمع بتناقض صارخ بين الجمال الأخاذ والرعب المروّع .

